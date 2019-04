Otra estafa gitana, esta vez por 27 mil dólares

Así que empezó a buscar por Mercado Libre donde dio con un vendedor en Neuquén. De a poco empezó a ultimar la compra con el supuesto vendedor llamado Juan.

Tras días de conversaciones por teléfono Gabriel el 12 de marzo pasado llegó a Neuquén y se encontró con Juan en una vivienda de la calle Primeros Pobladores al 1800.

Embed

“Me di cuenta que se trata de gente de la colectividad gitana, me recibieron muy bien, me invitaron a comer asado. La camioneta estaba en un excelente estado, como me habían dicho, pero sin patente”, relató el estafado.

El estafador le aseguró que solo se demorarían unos días más en concluir los trámites de patentamiento y Gabriel le entregó su dinero con la intervención de una supuesta gestora.

“Lo vi todo tan clarito que le creí. Incluso como me tenía que volver unos sobrinos de él me llevaron hasta Pinamar”, aseguró el damnificado, quien con el correr de los días se dio cuenta de la estafa.

Una vez de vuelta en su casa las contestaciones del gitano no llegaban y el temor y la bronca de Gabriel se acrecentaban. Y decidió volver a la ciudad, entre ayer y hoy realizó la denuncia en la Comisaría 2 y tuvo varias reuniones con investigadores quien ya están interviniendo.

“La verdad estaba tan enojado con Neuquén, pero me vuelvo al menos tranquilo con el accionar policial quienes me trataron muy bien”, relató.

De la comisaría lo derivaron a Delitos Económicos, donde lo atendieron Mauricio Famich y Alan Barbas, y luego a la división de coordinación operatoria, con Alejandro Sid y César Santillán.

En esas dependencias le hicieron un identikid de Juan y la gestora, quienes intervinieron en la estafa. También dejó como prueba el pagaré firmado por el gitano.

“La capacidad de resolución que vi en Neuquén fue tremenda, la causa está encaminada, después de semana santa vuelvo. Hasta que los vea presos no paro”, afirmó.

LEÉ MÁS

Los gitanos lo estafaron en en la venta de una Hilux

Cae falsa gestora de los gitanos, es contratada de la Provincia

Estafa gitana: tres víctimas y un botín de $500 mil