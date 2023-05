Otra polémica con Maratea: el fideicomiso de Independiente está en Neuquén

Apenas comenzó a juntarse el dinero para subsanar los compromisos que el club no puede asumir, cuyo monto total es de 21 millones de dólares , se supo que el fideicomiso estaba inscripto en la provincia de Neuquén con el objetivo de aprovechar ciertos beneficios impositivos que no se darían en el lugar de origen del club.

La denuncia por ahora comenzó con versiones periodísticas que indican que hay supuestas irregularidades. Según esta investigación, el fideicomiso debería haberse hecho en la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentra domiciliada la razón social del Independiente.

Quienes dejaron trascender el tema a través de los medios, señalan que el trámite se realizó ante un Colegio de Escribanos. "Esta maniobra, pone al fideicomiso de carácter “privado”, cuando, en realidad, su registro debería hacerse en el Registro Público", afirman.

Según informó el periodista Ignacio Genovart, la Inspección General de Justicia solicitó un informe que llegaría dentro de 10 o 15 días y tiene como objetivo saber porqué se inscribió el fideicomiso en Neuquén y no en el lugar de origen del club.

No son pocos los que ven esta investigación como una movida política más que algo concreto, pero lo cierto es que los cuestionamientos están y habrá que esperar a las próximas horas para ver cómo se desarrollan los hechos. Si caen en saco roto o si la colecta corre algún riesgo.

El famoso 5% de Maratea

El influencer había admitido el sábado que se llevará un 5% de lo recaudado, que tiene como objetivo 20 millones de dólares para levantar el pasivo estimado de la institución, a pesar de haber dicho que no se iba a quedar con nada en la conferencia de prensa del jueves. "Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", explicó Maratea en sus redes sociales.

"Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron 'vos tenés que decir que es una obligación legal', debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar", comentó a continuación.

Esto se contradice con lo explicado en la conferencia de prensa del pasado jueves cuando respondió que no se quedaba "con nada y todo iba para gastos administrativos del fideicomiso".

El joven influencer continuó en su video y comentó que se comprará "una casa" con lo recaudado por el aporte genuino de los hinchas de Independiente y de otros clubes.

“Dicen que el fideicomiso no está inscripto porque los periodistas quieren que lo muestre. Saben como son los periodistas. Se los pasás, después lo editan ¿Por qué voy a confiar en los periodistas?", apuntó.

Independiente buscará primero levantar la inhibición por el pase de Cecilio Domínguez, por el que debe 5.700.000 de dólares a América de México y luego pagar las diferentes deudas.

"Escuché un rumor que la AFIP quiere elevar el caso pero no sé a dónde. Yo me llevo bien con la AFIP porque pago mis impuestos. La gente que transfiere más de 170 mil pesos debiera explicar los fondos, pero bueno, todo bien, qué sé yo...", ironizó.

"Ustedes saben la responsabilidad penal que tengo y la presión que sufro... puedo ir preso", terminó en sus videos.