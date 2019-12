Luego de recordar que hace tres años Dieguito había sido diagnosticado con autismo, condición que con el tiempo quedó descartada, Ojeda explicó que su hijo está haciendo un tratamiento intenso para luchar contra "un retraso en el habla" que "se llama trastorno específico del lenguaje (TEL)".

"Sufrimos mucho. Solo tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá, de mi familia", reveló Ojeda. "¿Es por algo emocional?", le preguntó Susana. "Tenía un bloqueo emocional grande. Y cuando yo me lo llevé a México, para estar más cerca de su papá ayudó un montón", contestó Verónica.

Aunque aseguró que Maradona paga los tratamientos de Dieguito, le pasó factura por sus ausencias y disparó munición gruesa contra las hermanas. "Tenés que estar o no estar. Por momentos Dieguito tiene una familia con primos, tías, hermanas, entre comillas, y de un día para otro desaparecen. Las puertas de mi familia están abiertas siempre. Una de las hermanas insinuó que yo no estaba dispuesta a que Diego vea a su hijo, y eso no es así. Nada que ver", postuló.

Uno de los pasajes más relevantes de la nota fue cuando Dieguito Fernando entró en escena y Susana y su mamá hablaron de la ausencia de su padre frente a él. "¿Hace cuánto que no ve a Diego padre?", preguntó la conductora. "Después de que volvió de México lo vio un par de días más en Buenos Aires y después no tuvo más contacto", contó Ojeda.

"Vos tenés que decirle 'Papá vení a visitarme'", le dijo Susana a Dieguito mientras él jugaba con un muñeco de Bob Esponja. "Papá te estoy pidiendo visitar", replicó con dificultad el nene, luego de que su madre le pusiera el micrófono.

"Si, claro, tiene que ir a visitarlo porque lo extraña. Y le podemos decir que te traiga un regalo", acotó la anfitriona, antes de pedirle al niño que diga frente a las cámaras: "Papá te amo".

Minutos antes, Susana le preguntó a Dieguito de qué cuadro de fútbol era y el pequeño la sorprendió al contestar que era de River. "¿Ahora no será por eso que el padre está enojado? Diego es de Boca", lanzó la conductora.

Antes de despedirla, Susana le preguntó a Verónica si estaba en pareja, y ella reveló que sí.

Como cada domingo Susana Giménez se convirtió en el programa más visto con 11.4 puntos. Su nota con Ojeda y sus comentarios a Dieguito Fernando fueron objeto de críticas en las redes sociales.

