La panelista se cansó de que no la dejen hablar al aire.

La panelista se cansó de que no la dejen hablar al aire.

No es novedad. Pampita Online no levanta cabeza y encima de seguir perdiendo audiencia en el canal líder, hoy tuvo un cruce al aire con Sol Pérez. Mientras su rumorea que el ciclo dejará el formato de magazine para pasar a ser un reality de moda, en busca de mejorar su rating y no tener que levantarlo, los números cada vez le dan peor a la flamante conductora.