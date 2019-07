"Con su personaje me amedrentó, era un personaje abusivo. Me tocó, me dio un beso, un lengüetazo asqueroso. Tuve miedo, porque una siente esa energía lasciva. Ahí frenó y me dijo: 'Si no te sentís cómoda y no sabés actuar…'. Una manipulación total", sostuvo en diálogo con Infobae.

"No le seguí el juego, me dijo 'vamos a ver qué pasa'.Me fui con una sensación malísima, abrumada, me tome un taxi y me largué a llorar, no entendía. Llegué a mi casa y me bañé, me quería sacar la saliva", agregó.

Montero señaló que en ese entonces sólo se lo pudo contar a su mamá. Luego cuando comentó el tema con otras personas del medio, le sugirieron que no dijera nada, porque sino "no iba a conseguir trabajo".

Recién un par de años después, luego de que otras colegas contaran situaciones similares que habían vivido con el humorista, ella brindó su testimonio en televisión, pero no encontró eco: "Era otra época, había gente intocable y en muchos lugares me fulminaron, diciendo que era gato. Incluso él dijo que me iba a iniciar una querella, cosa que nunca existió".

Por otro lado, la ex vedette Alejandra Mora, apuntó contra el cómico y al aseguró: "Tuve muchas agresiones de Miguel Ángel Cherutti... Hay cosas que no puedo contar porque en su momento no las pude contar porque no tenía testigos. Me estaban haciendo la vida imposible Cherutti con su mujer, Fabiola, querían que me vaya del espectáculo", expresó haciendo alusión al momento en que trabajaba en la obra La dama y los vagabundos.

"Tuve una discusión con su novia y Cherutti me quiso levantar la mano, estaba Daniel Fernández, era el coreógrafo en ese momento, y se puso en el medio...Cherutti me arrinconó contra la pared", sentenció en diálogo con el ciclo radial El show del espectáculo.

Por su parte, Yanina Zilly, recordó: "Antes de ser conocida hice una prueba, un casting. Cherutti consiguió mi teléfono, en el casting estaba él... Después me llama por teléfono y me hace una propuesta indecente, quería que nos encontremos, tener un encuentro sexual. Me lo dio a entender, quería casting sábana, pero no quedé".

"Cherutti es un degenerado. De última págale a una pu..., decile tomá, ¿cuánto es?, es otra cosa. Lo que hizo fue abuso de poder", subrayó.

Hace unos días, Brikman, hoy de 35 años, denunció públicamente y ante la Justicia a Miguel Ángel Cherutti por violarla cuando ella tenía 18 en un hotel de El Calafate.

“Me llama y me dice que vaya a su habitación para arreglar un tema de plata, cuando entro la tenía afuera, con el jean bajo, y me dice ‘vení, chupámela. ¿Sabes quién soy yo?’. Me tira en la cama y me dice ‘dale, nenita, la vas a pasar bien, esto queda entre nosotros dos’, y me penetró, y yo diciéndole que la señora estaba embarazada. Yo me negaba, lo sacaba y le decía ‘basta, por favor", relató la actriz en Intrusos.

