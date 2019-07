"Hace un tiempo lo charlamos, y yo ingenuamente te dije que no creía que (la falta de ofertas laborales) tuviera que ver con lo que hice, sino que es realmente una situación del país", manifestó Fardin, rectificando su postura.

"He recibido muchas cerradas de puerta", recalcó. "Afortunadamente, hay mucha gente que me conoce hace tiempo y tiene buenas referencias de mí. Pero hace un tiempo te dije que no. Hoy te digo que sí: hoy por hoy, lo ponen en la balanza", remarcó.

"Hay como una sensación... Conozco a mucha gente que, después de que pasó la espuma y todo el momento más álgido de toda esta locura suscitada en diciembre, en situaciones muy casuales me contaron: 'Sí, dije tu nombre y me dijeron que no, que saben que sos buena, pero no'", añadió.

Fardin contó que este miércoles terminará de filmar una película. "Casi que pienso que el director fue un valiente por elegirme en este contexto. Y pienso qué mal que estemos en esa situación, ¿no?", expresó.

En otro pasaje del programa, la ex Patito Feo criticó nuevamente el accionar de, del abogado de Darthés, Fernando Burlando. "Más allá de que a mí me revolvió el estómago escucharlo y que no pueda creer que todavía se digan este tipo de cosas como que hay 'no' que son 'sí' y se tengan que dar ciertas explicaciones. Ya dimos ese debate", lamentó.

