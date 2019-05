Increíble cómo se le escapó al equipo del Loco, que había ganado la ida 1 a 0 y hoy también arrancó arriba. Pero cayó 4 a 2 ante el Derby County y se despidió. Las redes sociales no le perdonaron el nuevo desliz.

“La relación éxito y fracaso ha sido fundamental en mi vida, pero el éxito y la felicidad no funcionan como sinónimos. Yo he fracasado muchas veces. No permitan que el fracaso les deteriore la autoestima”. Una de las frases célebres de Marcelo Bielsa, aquel mensaje profundo que lo define de cuerpo entero, cobra más vigencia que nunca, pues el prestigioso entrenador argentino sufrió un nuevo golpe en una carrera con más espinas que rosas.