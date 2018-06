Otro lado de las semis: trabajar y entrenar

Teniendo en cuenta que la Liga de Fútbol del Neuquén es un torneo amateur, además de jugar, muchos futbolistas trabajan para sobrevivir en el día a día.

Barros tiene 26 años y lleva casi 10 haciendo changas, como actividades temporales de albañilería relacionadas a con la pintura y el durlock. Además, trabaja en shows musicales armando la estructura para los escenarios.

p29-f01b-Barros-de-Sapere.jpg

“Un vecino de mi barrio (Parque Industrial) me enseñó algunos laburos. A veces me toca trabajar armando andamios para diferentes shows. Trabajé en espectáculos como el de Arjona, La Renga, cuando vinieron a Neuquén” afirma el futbolista de Sapere.

Por otro lado, Marcos Palma, capitán y uno de los goleadores de Unión Vecinal (4 tantos), trabaja hace 3 años como ayudante de maquinista del tren de cargas. Desde chico le gustaba el oficio ferroviario, ya que una de las bases se encuentra en el barrio.

p29-f01a-Palma-de-Unión-Vecinal.jpg

“Llegué al trabajo a través de La Fraternidad y de Hugo Tamborindegui, a quien conocí hace algunos años en Villa Iris”, cuenta y completa: “Antes vivía con mis viejos y podía hacer las dos cosas. Hace dos años me junté con mi señora y para poder irme con ella tuve que dejar el fútbol y ponerme con el laburo. Por suerte este año pude volver”.

Parecido es el panorama para Palma. “Hago malabares para entrenar. Me han llamado durante la práctica y me he tenido que ir. Cuando no puedo entrenar en el día me voy a la noche con los profes de 5ª y 6ª”. Y agrega: “Me ha tocado cambiar turnos para poder jugar los sábados”.

Otra cuestión que tienen en común estos jugadores regionales es que fueron padres hace poco. “Hace dos meses fui papá de una nena, Luna. Uno nota que se tiene que esforzar un poco más”, señala Barros, mientras que Palma afirma: “Hace un año llegó a nuestras vidas Román. El nombre es en honor a mi ídolo, Riquelme”.

p29-f03-sapere-futbol.jpg

--> “La moral nos ayudó con las críticas”

Ya enfocados en el partido de esta tarde, Julián Barros, palpitó la previa a esta semifinal histórica para el Funebrero. “Estamos concentrados y muy ilusionados. Venimos superando expectativas. Nos ayudó a la moral superar las críticas y la poca expectativa que nos tenían”, sostuvo.

Sobre el rival, Rincón, asegura que tienen la experiencia de haberlo enfrentado durante la primera fase de la Copa. “Tenemos que tener cuidado con las bochas cruzadas que son muy peligrosas”.

Por su parte Palma, que enfrentará a Petrolero como visitante, afirmó: “Estamos firmes. Tenemos dos bajas (Agustín Pérez y Mariano Torres) pero por suerte tenemos recambio. Va a ser un partido muy trabado”.

Por otro lado, anticipó una de las claves para llevarse el triunfo hoy. “El que gane el mediocampo se quedará con el duelo. No soy muy amante del sintético. Puede ser una ventaja para Petrolero”.

Por último, el jugador de Unión opinó sobre su técnico, Guillermo Doglioli, y la similitud con otro DT. “Es parecido a Holan. Está medio loquito. Nos ayuda mucho que esté en los detalles”, reconoció.