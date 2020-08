Otro positivo en la TV: Cora Debarbieri tiene coronavirus

"El miércoles tuve dolor de cuerpo y me apareció como un sarpullido en la cara por lo que consulté al médico y me mandó a hacer el hisopado . Pensé que me iba a dar negativo porque después se me pasó el dolor de cuerpo y anoche me enteré de que había dado positivo", contó tras anunciar que tiene coronavirus .

Y sumó: "Estoy en mi casa donde vivo con mi novio (el periodista deportivo Martín Arévalo). Estoy bien anímicamente. Me preocupó y angustió un poco el tema de la gente con la que estuve. Aunque siempre tuve los recaudos: con barbijo y a distancia cumpliendo con el protocolo... pero pensar en las otras personas no te deja de angustiar".

Debarbieri usó su cuenta de Instagram para informar sobre el resultado positivo de su hisopado por coronavirus y llevar tranquilidad a sus seguidores. "Hola a todos, les quiero contar que ayer mi hice un hisopado y hace unas horas me confirmaron que di positivo de covid. Estoy bien y casi sin síntomas. Gracias a todos por escribir y preocuparse", expresó.

Cora trabaja junto a Mauro Viale, en La pura verdad, en América (uno de los productores ya había dado positivo); en el ciclo de radio La mañana de CNN y forma parte de Net TV. "Ya informé la situación a todos mis trabajos y a mis compañeros. Quiero decirles que durante todo este tiempo de cuarentena si bien trabajé bastante me cuidé muchísimo. Lamentablemente este virus es así", sumó en la publicación que compartió en Instagram. Y agregó: "Lo único que les puedo decir es que se cuiden. Como me recomendó el médico, voy a hacer reposo y estar tranquila en casa".

Hace minutos, su pareja, Martín Arévalo, también usó su Instagram para avisar que su hisopado por coronavirus dio negativo. "Les quiero contar que hace un ratito me dieron el resultado del PCR y dio negativo. Ayer, a @coradebarbieri le había dado positivo el mismo análisis. Con lo cual el tratamiento a seguir es el mismo: aislamiento absoluto. Les cuento nuestra experiencia. Durante toda la cuarentena seguí trabajando con todos los cuidados necesarios. En los últimos días tuve un dolor de cabeza tenue pero permanente. Y @coradebarbieri algo de dolor de cuerpo y una reacción alérgica. Por estos síntomas, nos hisoparon", contó. Y siguió: "Por último, a vos @coradebarbieri te digo que con Cletito (y sus ladridos) te vamos a cuidar y a mimar para que en estos 15 días te sientas bien. En lo qué haces sos la numero 1, y cuando falta alguien tan buena y tan profesional como vos, lo único qué pasa es que se la extraña... Te admiro, me das orgullo y te amo mucho. Acá estamos para acompañarte todos estos días... Con la ayuda de Dios va a pasar pronto to. Hasta que vuelvas a brillar como vos brillas...".