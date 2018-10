Otro round entre Laurita Fernández y Soledad Fandiño

El Bailando 2018 no para de sumar escándalos, tras el cruce de la gala anterior, ahora la bailarina y la jurado continuaron con sus acusaciones.

"Dijo que yo era una envidiosa, que me había quedado algo en el tintero con mi ex", lanzó Fandiño.

"No te voy a responder qué deberías hacer a la noche en vez de revisar las notificaciones del celular porque tenés hijo y me parece que no tengo ganas de contestar esas cosas", respondió Fernández.

"¿Qué tiene que ver mi hijo? ¿Qué querés decir, que una mujer que tiene un hijo no puede revisar notificaciones en un celular? Es una locura lo que estás diciendo. Yo a mi hijo lo acuesto, le doy de comer, hago un montón de cosas… Leer notificaciones en un celular no me quita ser madre, te lo digo en serio. Tené cuidado con las cosas que decís. Te está escuchando mucha gente y te estás equivocando", arremetió.

La pelea se extendió y siguió luego de la devolución. ¿Habrá otro round?

