“Si no me conocés, preguntale a tu novio que me conoce muy bien”, disparó Fandiño en el cierre de un picante ida y vuelta con Fernández, al sentirse ninguneada por la jurado. Soledad hizo referencia a Nicolás Cabré, de quien fue pareja tiempo atrás.

Embed

"Me cansé, siempre soy muy correcta y trato de pasarla bien, pero una persona empezó a tirarme palos y después me empezó a decir que era una tarada", explicó Fandiño tras el escándalo.

Y agregó: "Cuando le pedí críticas constructivas de los bailes, en lugar de darme tips para mejorar, me dijo: 'Si no entendiste, te lo puedo repetir'".

Embed

"No le pido que sea la presidenta de mi fans club, pero si ella es jurado y yo participante, que se informe y minimante googlee", le sugirió a Laurita, quien había dicho que desconocía a qué se dedicaba.

