3x1 en Chubut: por cada tres puestos que queden vacantes, el Estado contratará solo un nuevo trabajador

En la sesión que se llevó a cabo este jueves, la iniciativa del oficialismo tuvo el apoyo de todo el bloque de Despierta Chubut -la fuerza política de Torres- y del PiCH, en tanto que de los seis integrantes de la oposición de Arriba Chubut cuatro votaron a favor y dos en contra. Además hubo tres diputados ausentes.

Chubut: qué se dijo en la sesion

Al defender la norma, el diputado oficialista Daniel Hollman destacó que “pone en valor la gestión del recurso humano en los tres poderes del estado” y busca un “aprovechamiento más eficiente de los recursos humanos”.

Explicó que previamente a llevar la iniciativa a la Legislatura “se avanzó con un censo”, y se refirió a situaciones como la de que “más de 250 agentes (del Estado provincial) están cumpliendo funciones en otras provincias”.

Screenshot_5.jpg La Legislatura de Chubut aprobó una ley para reducir la planta de personal del Estado provincial.

De acuerdo con lo que indicó Hollman, Chubut es “el sexto lugar, como distrito, de mayor porcentaje de empleados provinciales”.

Desde el bloque del PiCH, Andrea Toro expresó su “apoyo crítico a este proyecto, que apunta a tratar el problema estructural del sobredimensionamiento del estado”.

“Nuestra función no es solo marcar errores, sino acompañar aquellas iniciativas que sean positivas para la provincia”, consideró.

La oposición del peronismo

La principal voz opositora provino del justicialismo, en la palabra de la diputada Tatiana Goic, quien aseguró: “No hay urgencia y es una venta de humo, por lo que pido que vuelva a comisión así se puede tratar y analizar bien, como ocurrió en el caso de Partidos Políticos”.

“Es una venta de humo porque el Ejecutivo no necesita de una ley para no contratar personal”, insistió Goic, y opinó que el tratamiento de la ley enviada por el Gobierno provincial obedece a “la necesidad de seguir de campaña con la cabeza en 2027”.

“Se trata de cargar la responsabilidad en el empleado público, cuando es de la política, que no genera condiciones para invertir”, aseveró.

También se manifestó negativamente Santiago Vasconcelos (FIT), quien, como la legisladora del PJ, remarcó que el dictamen que se terminó votando tuvo un agregado de última hora y es que “será aplicado a planta transitoria, permanente y demás, lo que cambia el carácter, más cuando los debates apuntaban a los casos de monotributistas y contratados”.

El legislador de la izquierda dijo que no acompañaba el proyecto porque “no resuelve los acomodos, porque sigue habiendo discrecionalidad, definiendo lo esencial para que entre tal o cual, y se corre el riesgo de la sobreexplotación laboral”. Además, sostuvo, “genera un problema al desfinanciar la caja jubilatoria, porque no crecen los activos”.