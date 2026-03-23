50 años del golpe: la Vigilia por la Identidad llenó la Plaza de Mayo

Miles de personas participan este lunes de la concentración que se extenderá hasta la medianoche, a la espera del Día de la Memoria.

La Vigilia por la Identidad en la víspera del día de la Memoria tuvo una masiva convocatoria. Foto: Clarín

La Plaza de Mayo se convirtió este lunes en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad , miles de personas se concentraron desde la tarde para esperar el inicio del 24 de marzo , en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia , en lo que representa el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

La convocatoria, que comenzó a las 16:00 horas, superó las expectativas de los organizadores. Organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y familias autoconvocadas colmaron el histórico paseo frente a la Casa Rosada.

Desde la organización La Garganta Poderosa , que ha sido uno de los motores de la difusión de esta vigilia, compartieron imágenes de la multitud con un mensaje cargado de emoción. "Lo soñamos y pasó, ¡la Plaza ya se copó! Siguen los paneles, la música, la feria, con invitados e invitadas de lujo. Venite, traé mate y a la familia. Acá vamos a estar hasta las 00hs. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia", destacaron.

La jornada no es solo de movilización, sino también de encuentro cultural. A lo largo de la tarde se desarrollaron paneles de debate sobre la identidad y la importancia de sostener las políticas de Memoria en el contexto actual. La música en vivo y las ferias de la economía popular completan un escenario donde el mate y las banderas argentinas son los protagonistas.

Vigilia por la identidad plaza de mayo (1)

El mensaje de "El Indio" Solari

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la difusión del mensaje de audio de Carlos "El Indio" Solari, quien instó a la sociedad a participar masivamente de este encuentro para reafirmar el compromiso con la Verdad y la Justicia.

"Habla el Indio, quería invitarles a una Vigilia por la Identidad donde se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esto será el 23 de marzo, a partir de las 16. en Plaza de Mayo. Les mando un abrazo a todos y ojalá seamos muchos", indicó el cantante.

La iniciativa recibió rápidamente el respaldo de numerosas personalidades del ámbito artístico, periodístico y de los derechos humanos. Entre quienes manifestaron su adhesión se encuentran WOS, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Peteco Carabajal, la cineasta Lucrecia Martel, Natalia Oreiro, Cecilia Roth, León Gieco y Ricardo Mollo, entre otros.

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A su vez, participarán referentes del periodismo y la comunicación como Darío Sztajnszrajber, Sofía Calvo, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Flavio Azzaro y Julia Eva, quienes aportarán sus miradas en distintos espacios de intercambio.

Hasta cuándo se mantiene la vigilia por el Día de la Memoria

La vigilia se extenderá hasta los primeros minutos del martes 24 de marzo, cuando se realice el acto central de cierre de jornada para dar paso a las marchas oficiales que, se prevé, serán históricas en términos de asistencia en todo el país.

La masividad de esta noche de lunes anticipa una jornada de martes con un fuerte reclamo social por la continuidad de los juicios de lesa humanidad y el Nunca Más.