A cuánto estará el dólar y cuál será la inflación para fin de año

En el marco de las estas previsiones, el consenso de economistas se refirió al comienzo de la segunda fase del programa económico del Ejecutivo, señalando que “en respuesta al nerviosismo del mercado sobre la política cambiaria (reflejado en una brecha cada vez mayor entre los tipos de cambio oficiales y paralelos), el gobierno tomó recientemente nuevas medidas para sanear el balance del Banco Central y controlar la creación de dinero", advirtiendo que "aún falta un cronograma para levantar los controles cambiarios”,

Además del dólar, ¿de cuánto será la inflación?

En cuanto a la inflación, el relevamiento planteó que al final del año se ubicará en torno al 234,2% promedio anual, por encima del 211,4% de 2023. De esta manera, advierten que al Índice de Precios al Consumidor (IPC) le costará perforar el 4% antes de que termine el actual calendario.

inflacion-changuitp.png Mientras el dólar sube, la inflación parece aplacarse lentamente.

Sin embargo, desde FocusEconomics destacaron la desaceleración de la inflación en los últimos meses, al puntualizar que “el ajuste fiscal sostenido, la débil demanda interna y la depreciación controlada de la moneda en el mercado oficial han ayudado a frenar las presiones sobre los precios en lo que va del año”.

Al referirse a la marcha de la economía, advirtieron que el país está enfrentando una “aguda recesión en 2024″ y al contrario de lo que observa el Gobierno, detectan señales que marcarían una acentuación de la actual contracción.

En ese sentido, remarcaron que “después de que la economía se contrajera tanto en términos anuales como trimestrales en el primer trimestre debido a una inflación altísima y a la austeridad gubernamental, nuestro consenso es que habrá más contracciones en el segundo trimestre. Dicho esto, los últimos datos sugieren riesgos de profundización para esta proyección”.

Cotización del dólar

El dólar blue abrió este martes a $1.320 para la compra y $1.350 para la venta. En tanto, el dólar MEP lo hará en $1.290 y el contado con liquidación a $1.301.

Previo al ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $944 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 42%. El valor del billete en el Banco Nación es de $963 y en el promedio de los bancos es de $983,01.

El Banco Central compró ayer US$ 88 millones y en el mes mantiene saldo positivo de US$ 395 millones. Las reservas brutas se ubican en US$ 27.511 millones.