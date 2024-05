A lo Papá Noel: un delincuente quedó atrapado en una chimenea durante un intento de asalto

“La realidad supera a la ficción” reza un viejo refrán y, en un hecho digno de la mejor película de la comedia dramática lo vuelve a corroborar:se trata de un delincuente que quedó atrapado en la chimenea de una casa cuando intentó entrar a robar y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Ocurrió en la provincia de Misiones. Tras constatar que no sufrió heridas de gravedad, el delincuente detenido en la comisaría.

Todo comenzó cuando, este miércoles a la madrugada, Hernán Ezequiel Gallardo , de 26 años, subió hasta el techo de la casa cuando aparentemente el dueño de casa, Alejandro Pereyra, no estaba.

Ya entrada la madrugada del 1º de mayo, el delincuente puso en práctica su plan. Ató una cuerda y empezó el lento descenso con la mochila al hombro, cual Papá Noel. El problema es que apenas pudo bajar poco más de un metro y medio porque el conducto presentaba un pequeño estrechamiento y eso le impidió continuar hacia el interior de la casa.

Tras quedar atrapado en la chimenea, los primeros en acudir en su ayuda habrían sido otros jóvenes que hacían de campana en el lugar, pero como les resultó imposible sacarlo, optaron por abandonarlo.

Tras escuchar ruidos raros que provenían del techo, los dueños de la vivienda alertaron a la Policía y fue entonces cuando se dieron cuenta que en el lugar había quedado atascado un hombre que intentaba ingresar para robarles.

Enseguida debieron llamar a los bomberos para que lo rescataran, ya que el ladrón quedó aprisionado entre las paredes de la angosta chimenea. Al cabo de casi dos horas de trabajo y después de desmontar la parte superior de la chimenea, pudieron sacar al delincuente.

Cómo fue el fallido asalto

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el frustrado ladrón intentó durante varias horas volver al techo de la vivienda, pero nunca pudo zafar del atasco entre los ladrillos. Es por eso que empezó a pedir ayuda.

Delincuente. Chimenea.jpg Tras más de dos horas de trabajo, la policía logró rescatar al delincuente que quedó atrapado en la chimenea de una casa. Foto: Google.

Como el joven había referido dolores corporales, fue llevado al Hospital Samic, donde se constató que no presentaba lesiones, y ahora está alojado en una celda.

La humorada del dueño de casa

“Feliz día del trabajador muchachos… así empecé la jornada yo. Tempranito me despertó un ratero gritando adentro de una chimenea”, escribió en un grupo de WhatsApp el dueño de la casa.

Si bien no está comprobado aún por qué decidió meterse a robar de esa manera, las sospechas del hombre coinciden con el relato del delincuente. “Yo me desperté y los vecinos de enfrente lo estaban intentando sacar, se hicieron los boludos, como que no sabían quién era, pero ni llamaron a la policía ni nada. Cuando llamé yo, se borraron. Son todos parientes”, precisó la víctima según consignó el medio local Primera Edición.