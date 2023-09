A un mes del asesinato de Morena, difunden la foto de un nuevo sospechoso

"Borró todas sus redes sociales y lo que tenemos es esta fotografía del DNI que de todas formas tiene algunos años", explicó a Télam una fuente judicial ligada a la causa.

64fb259a76a79_1200.jpg La foto del sospechoso, la única que circula. Se cree que podría haber sido responsable de la muerte de Morena Domínguez.

Las mismas fuentes confirmaron a esta agencia que Darío Ángel Madariaga (28), alias 'Lolo', es el detenido que hace dos semanas fue liberado en la causa por falta de pruebas. "Testigos y distintos informantes del barrio empezaron a explicar que Darío no había participado del hecho, y que quien había actuado con el hermano, que sí sigue detenido, fue Ortiz", señaló la fuente judicial consultada.

Con respecto al otro detenido desde el inicio de la pesquisa, los voceros informaron que ayer la fiscal Bussano pidió la prisión preventiva por "homicidio en ocasión de robo" para Miguel Humberto Madariaga (25), alias 'Miguelito', hermano del liberado. Según voceros policiales, los Madariaga y el prófugo Ortiz son parte de una misma banda que tiene múltiples antecedentes por robos en la zona donde ocurrió el crimen de Morena.

Lucía, la abuela de Morena, criticó esta mañana la actuación de la Justicia y pidió la detención del verdadero asesino de su nieta. "Mañana va a ser un mes y no hay un asesino preso, y el que está adentro ¿quién te dice que es verdad? La fiscal directamente no da información y encima se toma licencia", afirmó Lucía al canal C5N. La mujer denunció que "el asesino está caminando y nadie lo quiere atrapar".

"Después de tanta mentira no sé a quién creerle. Lo único que hubo fue mentira, todo mentira. Lo único que queremos es Justicia por Morena", dijo Lucía y llorando agregó: "Mi nieta no va a estar más con nosotros. Era una chica con sueños que quería ser veterinaria. Nosotros estamos pasando el peor infierno de nuestra vida". "Después de tanta mentira no sé a quién creerle. Lo único que hubo fue mentira, todo mentira. Lo único que queremos es Justicia por Morena", dijo Lucía y llorando agregó: "Mi nieta no va a estar más con nosotros. Era una chica con sueños que quería ser veterinaria. Nosotros estamos pasando el peor infierno de nuestra vida".

Para la abuela de la víctima, "pasó un mes y es como si fuera que el caso está cerrado". Además, contó que su hija, la madre de Morena, "está destruida, no come, no tiene ganas de vivir y tiene un bebé de cinco meses". "Pedimos justicia, el Estado se lo debe a mi nieta. Nuestra vida nunca más va a ser lo mismo sin Morena", concluyó.

Así fue el crimen

El crimen de estudiante de tan solo 11 años ocurrió minutos antes de las 7:30 del 9 de agosto pasado, cuando Morena fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte de la calle Molinedo al 3200, de Villa Diamante, partido de Lanús, en el sur del conurbano.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal que se convirtió en una prueba clave de la causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara. También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia realizada en la morgue judicial de Lomas de Zamora, la niña murió como consecuencia de "un fuerte golpe en la zona abdominal" que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y sufrió una "hemorragia interna".

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia del SAME y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.