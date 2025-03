Aberrante: un nene de 7 años fue abusado sexualmente por compañeros de la escuela

Una vez que ingresó a su casa, el menor dio detalles de los aberrantes hechos que padeció por parte de sus compañeros durante varios días de la semana. Según lo relatado por el menor, los abusos habrían sucedido durante la noche, aprovechando la ausencia del celador, y en algunos momentos del día.

"Me dijo que si le prometía que no volvería a la escuela, me contaría lo que le había pasado", relató su madre. Pero las alarmas de que algo ocurría comenzaron cuando el nene lloraba y pateaba sin razón, sumado a su deseo de venganza contra sus compañeros.

"Está mal, tiene ataques de pánico durante todo el día. Duerme conmigo, se despierta gritando, llora muchísimo, no quiere que lo toquen. Se tira al piso y dice: ‘No me toquen’. Sufre mucho y no quiere saber nada con volver a la escuela" declaró en diálogo con Aires de Santa Fe.

"Mi hijo me dijo que el celador se iba a limpiar la cocina y hasta que volvía mis compañeros me hacían eso'", detalló.

La respuesta de la escuela al enterarse del abuso

"Los responsables de la institución ni siquiera me llamaron para preguntar cómo está mi hijo. La directora me dijo que hiciera lo que fuera necesario y esas fueron sus últimas palabras. Después no me volvió a escribir, no me llamó, no consultó por el estado de salud de mi hijo, ni si necesitaba algo”, reclamó.

Al parecer, el abuso sexual ocurrió frente a otros compañeros, entre ellos la hermana de 11 años de la víctima, quienes intentaron pedir ayuda a una maestra pero ella los ignoró.

El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe intervino en el caso y tanto el celador como la maestra fueron apartados de su cargo mientras se realiza la investigación del caso. La denuncia ya fue radicada ante las autoridades correspondientes, y el menor recibió atención médica. Sin embargo, la familia sigue esperando respuestas y medidas concretas por parte del sistema educativo y judicial.

Grave denuncia por abuso sexual contra un director en Neuquén

Una mujer, auxiliar de servicio de una escuela secundaria de Neuquén, denunció al director por abuso sexual, hostigamiento laboral y privación ilegítima de la libertad.

La gravedad que reviste el caso, según pudo acceder LMNeuquén a través la denuncia, viene desde hace meses, pero trascendió en estos días con una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal.

Según su testimonio, la mujer sufrió reiterados tocamientos, sin su consentimiento, amenazas y presiones de terceros en la escuela para encubrir los hechos. Hay dos docentes varones testigos separados del cargo. La denuncia alcanza también a una secretaria y otra persona del colegio, que aún están en funciones, y que habrían actuado en complicidad para evitar que se radique la denuncia.