Abuso sexual: revelan escalofriantes datos

ABUSO INFANTIL Preocupantes datos de abuso sexual infantil

La importancia de la Educación Sexual Integral

Otras estadísticas y la relevancia de la Educación Sexual Integral son igualmente inquietantes. Según un informe de Amnistía Internacional sobre Embarazo en la Adolescencia de 2019, cada año 16 millones de niñas en todo el mundo quedan embarazadas, con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, y se suman 2 millones de niñas menores de 15 años. Además, este informe muestra que la tasa de fecundidad adolescente en Argentina ha aumentado en un 11% en las últimas dos décadas.

Un dato alarmante proporcionado por Unicef es que en Argentina, cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años da a luz, y el 80% de estos casos de embarazo en niñas es resultado de abuso sexual intrafamiliar. Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, bajo el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se registraron 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. Del total, el 77% eran niñas, y la mayoría de las víctimas de violencia sexual se encontraba en el rango de edad de 12 a 17 años.

Las estadísticas del Ministerio Público Fiscal son igualmente preocupantes. En Argentina, de cada 1.000 casos de abuso sexual, solo se denuncian 100, y únicamente uno de ellos conduce a una condena judicial. El 75% de los abusadores proviene de la familia, y el 60% son el padre o padrastro de la víctima. El 90% de los abusadores son varones, y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Desde 2018, el Congreso Nacional modificó el artículo 72 del Código Penal, convirtiendo el abuso sexual infantil en un delito público.

La Ley n°26.150 sobre Educación Sexual Integral, promulgada en 2006 en Argentina, es de gran importancia, aunque su aplicación nunca ha sido completamente efectiva. Es responsabilidad del Estado garantizar su implementación, ya que esto permitiría detectar numerosos casos de abuso y, al mismo tiempo, prevenir otros. Según el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN), "cuando se proporciona una educación sexual integral, se desarrolla la capacidad de reconocer conductas entre pares o adultos que dañan la integridad sexual de los niños, niñas o adolescentes. Además, ayuda a comprender que nuestros cuerpos nos pertenecen y que existen caricias que no están bien y áreas que no deben tocarse o verse sin nuestro consentimiento. Hay niños, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de abuso sexual y no las reconocen (...) necesitamos proporcionar a la infancia y la adolescencia las herramientas para reconocerlo y no callarlo. Cuantas más personas informadas haya, menos víctimas habrá".

Un caso ejemplar fue compartido por el Ministerio de Educación de Santa Fe. Durante el ciclo lectivo de 2019, después de la implementación de clases y jornadas especiales de Educación Sexual Integral, se detectaron 493 casos de abuso sexual infantil y de adolescentes, y se sumaron 507 casos de violencia familiar como parte de ese informe.

Si estás experimentando, conoces a alguien que pueda estar sufriendo abuso sexual, grooming o explotación sexual, o sospechas de ello en un niño, niña o adolescente, puedes comunicarte con la Línea 137, opción 1, o escribir por WhatsApp al +54 11 3133-1000. Un equipo de psicólogos y trabajadores sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias te atenderá y proporcionará apoyo y información sobre tus derechos de manera confidencial. También puedes realizar una consulta confidencial a través de un formulario.

Además, la línea 102 es un servicio gratuito y confidencial especializado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, con alcance nacional y atención por equipos especializados en cada provincia. Brinda información y puede intervenir en situaciones de vulneración de derechos, ya sea que el propio niño, niña o adolescente afectado, familiares, personas adultas o cualquier persona con conocimiento o sospecha de vulneración de derechos se comunique con ellos.