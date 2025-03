Acuerdo con el FMI: Jorge Macri también criticó el uso del DNU

En una entrevista con Infobae, Macri expresó que no le convenía este mecanismo y destacó la importancia de tratar el acuerdo en el Congreso como corresponde, mediante una ley, en lugar de recurrir a un DNU.

El gobierno de Milei optó por el DNU debido a la falta de los votos necesarios para aprobar el acuerdo con el FMI en ambas cámaras del Congreso. A pesar de que el presidente había anticipado que enviaría el acuerdo para su refrendo legislativo, la falta de consenso político lo llevó a elegir esta vía. De acuerdo con Jorge Macri, el uso del DNU pone en riesgo la confianza del mundo , ya que las certezas que se buscan generar no son lo suficientemente claras si se toman decisiones de esta manera. Para él, el acuerdo debería ser tratado como una ley, lo que implicaría un proceso más transparente y adecuado.

jorge macri.jpg Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires.

A lo largo de la entrevista, Jorge Macri se refirió al tema de manera directa, afirmando que el tratamiento del acuerdo por DNU debe ser rechazado y que la alternativa sería que se trate como corresponde en el Congreso. Este tipo de medidas, agregó, no hacen más que generar desconfianza a nivel internacional.

Las críticas de Mauricio Macri

La crítica a la estrategia del gobierno de Milei también fue abordada por Mauricio Macri, expresidente de la Nación y presidente del PRO, quien se refirió al tema en ExpoAgro. Durante su intervención, el expresidente afirmó que el uso del DNU evidenciaba “debilidad institucional” y que esto generaba falta de confianza. En su opinión, este tipo de prácticas no contribuyen a la estabilidad política ni económica que el país necesita.

Jorge Macri coincidió con estas críticas, destacando que el mecanismo elegido por el gobierno actual refleja una debilidad que perjudica tanto a la política interna como a la imagen internacional de Argentina.

Controversia en torno a Patricia Bullrich

En otro tramo de la entrevista, Jorge Macri también se refirió a las recientes declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y referente de La Libertad Avanza. Bullrich había mencionado que Mauricio Macri era el verdadero jefe de Gobierno porteño, lo que generó la respuesta de Jorge Macri. “Es una falta de respeto a los porteños que ella diga eso. Ella sacó 40 puntos, yo 50. Yo gané la Ciudad, ella no”, afirmó el actual jefe de Gobierno.

Además, se refirió a la carrera política de Bullrich, cuestionando sus decisiones y alineamientos dentro del espacio político. “Nunca me fui del espacio político, del PRO; nunca me moví de ese lado para ver dónde hago carrera”, señaló, refiriéndose a la actitud de la ministra, quien recientemente cambió de alineamiento tras las elecciones presidenciales.

Desafíos de la gestión en la Ciudad

Jorge Macri también habló sobre su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, destacando algunos problemas que considera pendientes de resolución. Según él, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, la limpieza y el orden urbano fueron temas que no se trataron de manera efectiva. “Los piquetes eran un tema de todos los días que no se enfrentaba en esa gestión, y a los manteros no los levantábamos”, señaló.

A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación urbana, el jefe de Gobierno porteño advirtió que la pobreza sigue siendo un problema grave en la Ciudad. Con un 50% de pobreza, la situación social en la capital es compleja, con un aumento de la pobreza en los últimos años. Jorge Macri destacó que alrededor de 10.000 personas ingresan cada día desde el conurbano bonaerense en busca de recursos y supervivencia.

En ese contexto, también apuntó a la Provincia de Buenos Aires, cuestionando su falta de medidas para contener a los habitantes más vulnerables. Según el jefe de Gobierno porteño, la provincia debería encargarse de ofrecer soluciones a la gente que llega a la Ciudad en busca de mejores condiciones de vida. “La Provincia debería contener a su gente allá, no me quejo de los que vienen, pero el 20% del PBI de la Nación ocurre en la ciudad”, expresó.