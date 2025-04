Adolescente atacó con una navaja a su compañera de curso: el insólito "motivo"

image.png El arma que utilizó la adolescente para atacar a su compañera.

En tanto, la agresora, fue acompañada por su madre a la comisaría y el fiscal Germinario de la UFI Nº 1 de Responsabilidad Juvenil, la imputó por "lesiones graves". Aun así, K.C es inimputable por ser menor de edad.

El fiscal dispuso que se realicen las medidas necesarias para esclarecer el caso, como levantamiento de rastros en el lugar, tomar testimonios y realizar una búsqueda de huellas en el arma blanca.

"Supuso que se estaban burlando de ella"

En las últimas horas, el audio de una de las compañeras de clase se viralizó. En este caso, la testigo contó el posible motivo del ataque:

"Una amiga estaba con otra riendo y, de la nada, una compañera nuestra que ya se encontraba algo mal estaba delante de ellas. Quizás supuso que se estaban burlando de ella. Luego de eso, se dio media vuelta y le empezó a dar golpes en la cabeza a mi amiga, le sangraba mal. La escalera estaba toda llena de sangre, el baño también", comentó.

Otro joven que presenció el momento dijo: "Una chica de mi curso se levantó de la nada, sacó un cuchillo y le empezó a pegar a una amiga mía, de la nada. Le hizo un tajo en la cabeza y le cortó un dedo y estaba todo lleno de sangre".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1909304354580185317&partner=&hide_thread=false Chica de 14 años apuñalo a una compañera en la cabeza



La víctima tiene la misma 14 años, Sucedió en el Colegio Santa Doménica de Laferrere



Testigo: “Le hizo un tajo en la cabeza y en la mano”



Los audios de los testigos



Más información en https://t.co/ihC778sTS9 pic.twitter.com/7a8qF9Bvnr — Noticias Argentinas (@NAagencia) April 7, 2025

Planearon un tiroteo en una escuela: "Le disparan sin importar"

Este ataque de violencia no es el único que ocurre en la provincia de Buenos Aires. El viernes pasado se conoció que alumnos de 13 años de una escuela de Ingeniero Maschwitz, planearon realizar una masacre en su escuela.

A través de mensajes en un grupo de WhatsApp, alumnos expresaron el "deseo" de un tiroteo escolar donde sus compañeros y autoridades serían las víctimas. En este grupo, manifestaron que asesinarán a “quien toque”.

"Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también", expresa un mensaje en el grupo “Tiroteo escolar” donde hay cerca de 10 alumnos.