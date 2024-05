AFIP encontró 6,5 millones de litros de vino irregulares en bodegas de alta gama

Con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad Públicas, el operativo se orientó principalmente a la detección de inconsistencias en la cadena de comercialización como subfacturación u omisión de ingresos o ventas y detección de personal no declarado.

Como resultado de la acción desplegada por más de 120 agentes especializados de todo el país, se realizaron interdicciones en bodegas de la provincia de Mendoza, encontrando 6.500.000 litros de vino en elaboración y 95.000 litros de mosto, de los que el establecimiento visitado no podía justificar el origen ni trazabilidad de los mismos. El valor de la mercadería interdicta supera los $5.200 millones de acuerdo con el valor promedio de ventas exhibido por la Bolsa de Comercio de Mendoza.

vinos afip (1).jpg La AFIP registró producciones importantes sin justificación.

Asimismo, en los establecimientos visitados se detectaron infracciones por incumplimientos a las normas de facturación, labrándose las actas correspondientes. En el control previsional realizado sobre un total de 200 empleados relevados, se advirtieron algunos de ellos no declarados o con remuneraciones registradas por valores inferiores a los reales. También se detectaron empleados declarados por terceras empresas de baja o nula capacidad económica, maniobra que se condice con el incremento ficticio de costos.

Por su parte, en las bodegas boutique que prestan servicios de hotelería y gastronomía, ante la detección de falta de emisión de comprobantes por las reservas de pasajeros y comensales, se labraron actas. Además, en ese rubro se llevaron a cabo los denominados “puntos fijos virtuales” que, sin interferir en la operatoria habitual del lugar, controlan el nivel de ventas de los locales a través del Monitoreo Electrónico de Ventas (MEVEN).

vinos afip.mov

Cabe resaltar que el Fisco continúa intensificando los controles sobre la cadena de comercialización de los distintos sectores, apuntando a la participación de intermediarios sin capacidad económica para realizar las operaciones en las cuales intervienen.

La AFIP alerta por posibles estafas con mails falsos sobre envíos de Aduana

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó maniobras fraudulentas en las que se envía a los contribuyentes una comunicación en nombre del Organismo, relacionada con la detención en la Aduana de envíos postales internacionales y se requiere efectuar un pago para “liberar” la mercadería.

Desde el organismo alertaron que esas comunicaciones son falsas y recomiendan a los usuarios y posibles afectados no ingresar a las direcciones URL indicadas en el mensaje ni efectuar pago alguno.

vinos afip.jpg

Para este tipo de envíos, la AFIP no realice comunicaciones de ningún tipo. "Los trámites de envíos internacionales por vía postal y las detenciones no son comunicados por la AFIP sino por las empresas postales, y las comunicaciones relacionadas a esos envíos no se realizan por vías electrónicas, sino por carta al domicilio informado por el destinatario", informaron a través de un comunicado.

Consejos de seguridad:

La clave fiscal es personal y privada. No debe compartirse por ningún medio

La AFIP no emite mensajería por WhatsApp.

El organismo no envía correos electrónicos en forma directa.

Los correos electrónicos y otros mensajes de la AFIP nunca están firmados con un nombre particular.

El organismo no solicita pagos ni datos personales vía mail, redes sociales o por teléfono.

Ante cualquier duda o inconveniente, los contribuyentes pueden comunicarse con la AFIP a través de sus canales oficiales de contacto https://www.afip.gob.ar/atencion