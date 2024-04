AFIP alerta por posibles estafas con mails falsos sobre envíos de Aduana

Desde el organismo alertaron que esas comunicaciones son falsas y recomiendan a los usuarios y posibles afectados no ingresar a las direcciones URL indicadas en el mensaje ni efectuar pago alguno.

Qué cosas retiene la Aduana argentina 1200x678.png ¿Qué cosas retiene la Aduana argentina?

Para este tipo de envíos, la AFIP no realice comunicaciones de ningú tipo. "Los trámites de envíos internacionales por vía postal y las detenciones no son comunicados por la AFIP sino por las empresas postales, y las comunicaciones relacionadas a esos envíos no se realizan por vías electrónicas, sino por carta al domicilio informado por el destinatario", informaron a través de un comunicado.

Consejos de seguridad:

La clave fiscal es personal y privada. No debe compartirse por ningún medio

La AFIP no emite mensajería por WhatsApp.

El organismo no envía correos electrónicos en forma directa.

Los correos electrónicos y otros mensajes de la AFIP nunca están firmados con un nombre particular.

El organismo no solicita pagos ni datos personales vía mail, redes sociales o por teléfono.

Ante cualquier duda o inconveniente, los contribuyentes pueden comunicarse con la AFIP a través de sus canales oficiales de contacto https://www.afip.gob.ar/atencion

AFIP y PIA constra la corrupción

La administradora federal de Ingresos Públicos de la AFIP, Florencia Misrahi, se reunió con el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, con el propósito de establecer y trabajar en una agenda común para combatir los potenciales hechos de corrupción y otras irregularidades administrativas.

La reunión tuvo como objetivo conformar una mesa de trabajo en torno a cuestiones de interés y competencia de ambos organismos, habiendo consensuado llevar adelante acciones conjuntas en el marco de las tareas y funciones que corresponden a cada área.

florencia-misrahi.webp Florencia Misrahi, titular de la AFIP.

En particular, los funcionarios resaltaron la importancia de implementar acciones de colaboración interinstitucionales tendientes a abordar delitos de corrupción y maniobras de evasión impositiva, previsional y contrabando.

También abordaron temáticas referidas a cohecho internacional y a la recepción de recomendaciones de organismos internacionales.

Finalmente, ambas instituciones asumieron el compromiso de establecer un marco que recepte la cooperación entre los organismos.

Participaron de la reunión por la PIA el Coordinador General del organismo Alejandro Patuna Sumicky, los auxiliares fiscales Esteban Venditti, Daniela Perez, Gabriel Quintana Landau y, por parte de AFIP, el subdirector general de Asuntos Jurídicos, Gustavo H. Paturlanne.