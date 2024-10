AFIP: novedades en la devolución de percepciones por compras en dólar turista

El plan de devolución también incluye a quienes realizaron compras en dólares para gastos en el exterior, ahorros en moneda extranjera o pagos de servicios en plataformas internacionales. Este régimen, inicialmente destinado a recaudar fondos, prometió la devolución si los montos retenidos superaban las obligaciones tributarias.

AFIP.jpg Desde AFIP podrán investigar los montos que se poseen en las billeteras virtuales.

El esquema de reintegro se enmarca en un esfuerzo más amplio de la AFIP por regularizar la situación impositiva de miles de contribuyentes.

La devolución se realizará con un criterio de equidad, priorizando a quienes cumplieron con los requisitos en tiempo y forma. Esta estrategia busca normalizar las retenciones en operaciones con moneda extranjera y adaptarlas a la realidad fiscal de los contribuyentes, en un contexto de fuerte caída en la capacidad adquisitiva del peso argentino.

El cronograma de seis meses tiene como objetivo garantizar que la AFIP pueda manejar adecuadamente la alta demanda de solicitudes, evitando así sobrecargas en el sistema. Sin embargo, las demoras han generado críticas entre profesionales tributarios.

Fachada de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP 1200x678.png Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Foto: LMNeuquén. Archivo

“Hay determinados pedidos que aquedan sujetos a revisación o fiscalización, que es razonable que se demoren, por ejemplo, si se pidió la devolución y hay una inconsistencia con ingresos o simplemente no fue informada por el que hizo la retención”, dijo Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios.

“Pero el hecho de que puedan pagar a casi 300.000 contribuyentes de una sola vez muestra que no se trata de esos problemas, son devoluciones en regla que se demoran sin sentido. Ni siquiera los intereses compensan la licuación, porque a quienes no pagan Ganancias les descuentan el 28% de esos intereses. La demora no es razonable para nada”, agregó.

Según explicó el especialista, la norma que creó las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales no fija plazo para las devoluciones. Sólo establece que los pedidos de reintegro se pueden iniciar recién el 1° de enero del año siguiente a la percepción. Sin embargo, cuando no hay plazo, las normas que rigen a la AFIP establecen un máximo de 60 días hábiles administrativos, algo que se vencía en abril.