Ahora Javier Milei quiere firmar un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos

Donald Trump y el abrazo de oso. No quiere que Argentina le cobre IVA a los productos de USA

Es de recordar que hace unos días la C ámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) publicó un informe en el cual se señala que hay “serias posiilidades” para Buenos Aires de llegar a un entendimiento.

Pero la realidad es que por el momento la situación no pasa de las declaraciones públicas. No se han iniciado contactos formales entre la Cancillería y el Departamento de Estado. Trump, por ejemplo, todavía no designó al titular de la Oficina del Representante de Comercio, que es una figura clave para la firma de estos tratados.