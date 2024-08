Alberto Fernández, denunciado por violencia de género: la reacción del peronismo con fuertes frases

El ex presidente recibió fuertes críticas de parte de sus ex compañeros, que le "soltaron la mano" sin dudarlo.

La denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández volvió a dejar al ex presidente en el ojo de la tormenta. A su mala gestión en el Gobierno se sumó el escándalo por la contratación de seguros, y ahora también la acusación por violencia física y "terrorismo psicológico" contra la ex Primera Dama.

En este contexto, generó especial curiosidad la postura de los distintos dirigentes peronistas en relación al ex presidente, y las frases contundentes no tardaron en aparecer. Según citó Infobae, un histórico dirigente del partido, que solía visitar a Alberto durante su paso por la Casa Rosada, aseguró que "es el final más patético de un presidente en la historia argentina".

Este mismo dirigente aseguró que "después de haber hecho alharaca con que era el presidente que había terminado con el patriarcado en Argentina y que sacó la ley del aborto, termina así. Y nos deja a todos mal parados. Esto nos golpea a todos".

Alberto y CFK La relación de Alberto Fernández con el peronismo "duro", complicada desde el vamos.

Diversos ex funcionarios coincidieron con este análisis asegurando que es "el final" de la carrera política de Alberto, si es que aún quedaba algún resto luego de una fallida experiencia en el sillón de Rivadavia.

Alberto Fernández y un final solitario

Otros funcionarios, citados por Infobae pero desde el anonimato, aseguraron que "todo lo que está pasando es un papelón", siguiendo en la línea que retrata al ex presidente en su peor momento.

A punto tal llegó el repudio desde el propio espacio peronista que se empezó a gestionar la posibilidad de desvincular a Alberto Fernández del Partido Justicialista (PJ). Cabe recordar que Alberto es el presidente en ejercicio del partido, aunque actualmente está de licencia. Y a eso se suma su -cada vez más evidente- alejamiento de Unión por la Patria (UxP).

La realidad es que de la misma forma que se fue silbando bajito de su cargo como Presidente, Alberto no generó absolutamente nada después de su gobierno. Porque sus compañeros no salieron a apoyarlo cuando apareció el escándalo de los seguros, y mucho menos ahora, con esta denuncia. Y si bien podría decirse que "lo dejaron solo", también vale analizar hasta qué punto no fue él mismo quien se buscó este alejamiento masivo.

El contundente mensaje de Ofelia Fernández

Una de las dirigentes que estuvo muy relacionada al gobierno de Alberto fue Ofelia Fernández, diputada durante el período 2019-2023. Ofelia fue siempre una referente en cuestiones de género, y quizás por eso mismo sintió que tenía que salir a hablar respecto a lo sucedido. Y lo hizo.

ofelia fernandez (1).jpg

"No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernandez creo también que es un psicopata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes", comenzó la ex diputada en su cuenta de X.

Allí aseguró que "aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se rien, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura. Pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizajes mediante, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar".