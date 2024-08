Qué dijo Alberto Fernández sobre la denuncia por violencia de género que le realizó Fabiola Yañez

alberto fernandez entrevista mex El expresidente, Alberto Fernández, se encuentra recluido en su casa de Buenos Aires.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Fioribello, que representa a Fabiola Yañez, sostuvo que "se enteró" durante la tarde de este martes de la denuncia de esta porque la situación "se precipitó". "La noté muy angustiada, me dijo: 'No aguanto más esta situación y lo acabo de denunciar'", reseñó el letrado.

Fabiola Yañez denunció desde España

La exprimera dama denunció este martes al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. La presentación fue realizada por Zoom ante Julián Ercolini, el juez federal del caso de los seguros.

Ante la denuncia de Yañez, el magistrado ordenó de inmediato medidas de “restricción y protección” en favor de ella para que los presuntos hechos a los que aludió no se reiteren. Las medidas fueron consideradas de carácter urgente y se tomaron para que el exmandatario nacional no se acerque a ella.

alberto Fabiola.jpg Entre las medidas de protección se encuentra la prohibición de que Alberto Fernández salga del país.

Esta fue la segunda audiencia de Fabiola Yañez con el juez, que la había contactado, el pasado mes de junio, después de encontrar en los chats de la exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, mensajes de la entonces pareja del exmandatario nacional que aludían a hechos de violencia física que le adjudicaba a este. A esto se sumó que el relato de la mujer incluía fotos.

Ante ese hallazgo, el juez contactó a la exprimera dama, a través del abogado Juan Pablo Fioribello y le dijo que quería hablar con ella. El letrado relató que él hizo esa gestión y el primer Zoom se realizó a fines de junio.

En esa audiencia, el juez le contó a Fabiola Yañez lo que había encontrado en el marco de la causa de los seguros y se puso a su disposición para que, si ella quería, denunciara los hechos que le contaba a Cantero en los chats. En ese momento, la mujer dijo que no tenía intenciones de presentar una denuncia.

alberto fernandez y fabiola yanez.jpg Según se conoció, la denuncia realizada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández habla de "Terrorismo psicológico".

El juez entendió entonces que como el presunto delito encuadraba en el tipo penal de lesiones leves, era de instancia privada y, por ende, la Justicia solo podía investigarlo si la víctima realizaba la denuncia, pero como ella dijo que no iba a hacerlo, Ercolini archivó el tema.

No obstante, el cambio de opinión de la exprimera dama motivará ahora la apertura de una investigación en el ámbito penal, que tramitará por separado de la causa de los seguros, en la que el expresidente está imputado, acusado de haber promovido negocios ilegales para brokers a costa del Estado.

Qué dijo el abogado de Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Juan Pablo Fioribello es abogado de Alberto Fernández y de Fabiola Yañez y se encuentra en la incómoda posición de representarlos a ambos en este conflicto. Este martes, realizó una entrevista con LN+ y contó que en las últimas horas habló con ambos.

"Hablé hoy a la mañana con Alberto y me dijo que "esto es falso, yo jamás le pegué", indicó y agregó que el expresidente le remarcó: "Tengo manera de demostrarlo, es falso cien por ciento".

Por otra parte, agregó: "Hoy Fabiola se quebró y me dijo 'no aguanto más, no me importa más nada, no puedo seguir con todo esto'". Detalló a su vez que "el discurso de estos días fue cambiando y hoy a la mañana me dijo 'esto ya me sobrepasó, los golpes existieron y lo acabo de denunciar'".

Fioribello contó que en las últimas horas hubo contactos entre sus representados y si bien no quiso dar cuenta del contenido, aseguró que esas conversaciones fueron "el desencadenante de que Fabiola realice la denuncia".