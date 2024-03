Alerta amarilla por fuertes tormentas y ráfagas de viento: cuáles son las zonas afectadas

El SMN advierte a la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. Mañana las tormentas se acercan al AMBA, es decir a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano de PBA.

Chaco tiene vigente la alerta amarilla en toda su provincia, con las zonas fronterizas con Formosa como las más afectadas por las tormentas. En Resistencia se aguardan lluvias.

En Córdoba se prevén tormentas a lo largo de todo el territorio, con las precipitaciones que están pronosticada desde las 6:00 de la mañana hasta las 23:00 de esta noche.

Mientras que, Jujuy tiene las zonas centro y norte como las más afectadas por la alerta de tormentas. El sitio Meteored aporta que Oratorio, La Quiaca, Susques, Sijes y Tilcara son las partes donde habrá mayores precipitaciones.

En La Pampa se prevén tormentas en la zona norte y centro de la provincia.

Mendoza tiene en alerta la parte oeste y centro de la provincia, con tormentas que pueden llegar a la zona de Luanco en la noche.

En Salta está previsto tormentas en las zonas aledañas a la ciudad capital, Salta, para la tarde.

San Luis tiene en alerta toda la provincia por parte del Servicio Meteorológico Nacional, con precipitaciones anunciadas a lo largo de todo el día.

Santa Fe tiene la zona sur de la región en alerta, con los municipios de Venado Tuerto y Rufino como los más afectados por el pronóstico, en el límite con la provincia de Buenos Aires.

En Santiago del Estero casi toda la provincia está afectada por la alerta de tormentas para el día de hoy.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El Sistema de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja. La verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

La naranja indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

