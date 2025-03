Alerta en Bahía Blanca: suspenden todas las actividades por una posible tormenta

No habrá clases ni transporte público. Lo informó el municipio, en base a una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional.

image.png (AP Foto/Juan Sebastian Lobos)

En ese sentido, se destacó que dichas tormentas podrían contar con ráfagas de viento de corta duración que podrían alcanzar 60 o 65 kilómetros por hora y que las condiciones mejorarían a partir de las 19 horas.

En un comunicado se sostuvo que de forma preventiva a las 14.30 el Comité de Emergencias se constituirá en el Centro de Monitoreo disponiendo de todos los recursos para dar respuesta ante cualquier eventualidad.

"Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad", señalaron.

Además, el municipio sugirió entre otras recomendaciones a la población no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento e informarse a través de los canales oficiales.

Bahía Blanca: el temible desenlace que podrían tener las hermanitas desaparecidas

El temporal con posterior inundación en Bahía Blanca tiene confirmados hasta ahora 16 fallecidos. Este jueves, el fiscal general Juan Pablo Fernández había confirmado que todas las personas incluidas en los primeros pedidos de búsqueda fueron localizadas, menos las hermanitas Hecker, dos niñas que desaparecieron el viernes.

El fiscal detallóque aún se busca a las dos niñas desaparecidas. "Es probable que hayan sido arrastradas al mar, ya que el agua fluye en esa dirección", afirmó.

hermanas Hecker.png

Además, dijo en declaraciones a a Cadena 3 que se recibieron reportes de aproximadamente 200 llamadas al Centro de Atención Telefónica de Emergencias, de las cuales solo dos resultaron en decesos confirmados. "El resto afortunadamente fue localizado con vida", afirmó Fernández.

En cuanto a los trabajos de búsqueda y rescate, el fiscal mencionó que hay entre 50 y 100 personas trabajando en los rastrillajes, incluyendo perros entrenados para detectar personas. "Esperemos que en algún momento obtengamos resultados de esta intensa labor", expresó.

La investigación de la tragedia está a cargo de la UFI número 7, liderada por la doctora Marina Lara. "Se sigue trabajando en el relevamiento de las viviendas afectadas y en la búsqueda de posibles personas solas, que no tengan familiares que pregunten por ellas", explicó Fernández.

Hasta ahora, en los rastrillajes se revisaron las viviendas cercanas a los cauces desbordados. El fiscal había aclarado este jueves que utilizaron drones y material audiovisual para evaluar zonas de difícil acceso.