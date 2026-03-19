Alerta del SMN por tormentas, lluvias, fuertes ráfagas y viento zonda: ¿Dónde afecta?

El organismo nacional emitió advertencias de distinto nivel que alcanzan a varias provincias. Los fenómenos incluyen lluvias intensas, ráfagas fuertes y viento zonda.

Se espera calor intenso, lluvias, viento y actividad eléctrica, según las alertas del SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una serie de alertas que abarcan a buena parte del territorio argentino por la ocurrencia de tormentas, lluvias persistentes, vientos intensos y la presencia del fenómeno Zonda en sectores de la región cordillerana.

Según el reporte oficial difundido este jueves, las advertencias rigen para distintas zonas del país con variada intensidad. En líneas generales, el nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las alertas por tormentas alcanzan principalmente a provincias del centro del país. Se prevé que algunas de estas tormentas puedan ser localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas.

Además, no se descartan precipitaciones abundantes en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos en zonas urbanas o de escurrimiento reducido. Los sectores afectados son Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Buenos Aires y oeste de Río Negro.

SMN Alerta por tormentas 19-03

Lluvias persistentes en la Patagonia

En paralelo, el SMN emitió alertas por lluvias para un sector de la cordillera, especialmente más precisamente en Neuquén. Estos fenómenos podrían ser persistentes y por momentos intensos, con valores acumulados significativos.

En áreas de mayor elevación, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve, lo que también podría afectar la circulación en rutas de montaña.

SMN Alerta por lluvias 19-03

Vientos intensos en varias regiones

Otra de las advertencias vigentes corresponde a fuertes vientos que afectarán a distintas provincias. Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, con mayor intensidad en zonas abiertas o elevadas.

Estas condiciones pueden provocar reducción de visibilidad, voladura de objetos y complicaciones en actividades al aire libre. Los sectores afectados son el oeste de Neuquén y Mendoza.

SMN Alerta por vientos 19-03

Alerta por Zonda en el oeste

Uno de los fenómenos destacados es el viento Zonda, que afectará áreas del oeste argentino. Este viento cálido, seco y con ráfagas intensas puede provocar un aumento brusco de la temperatura, baja humedad y condiciones propicias para incendios.

Además, el Zonda puede generar complicaciones respiratorias, reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y daños materiales menores. Se sentirá en el sur de Mendoza.

SMN Alerta por zonda 19-03

Recomendaciones oficiales

Desde el organismo nacional sugirieron prestar especial atención en zonas vulnerables a anegamientos o en áreas cordilleranas donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

El SMN continuará actualizando la información en función de la evolución de los fenómenos, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales durante las próximas horas.