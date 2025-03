Alerta por estafas virtuales en las donaciones para Bahía Blanca: cómo identificarlas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MunicipioBahia/status/1899101428733350366&partner=&hide_thread=false Unidos por Bahía



Te contamos cómo colaborar desde diferentes puntos del país con las familias afectadas por el temporal del 7 de marzo



Desde @municipiobahia se habilitaron los alias: BAHIAXBAHIA y BAHIAXBAHIA.USD para transferencias desde exterior. pic.twitter.com/9gloHFtZ0J — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) March 10, 2025

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a esta lamentable situación y reveló: "Nosotros ayer sacamos un aviso porque descubrimos una cantidad de cuentas dando vuelta en las redes sociales, le sacan o cambian una letra. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que quieran aprovecharse de esta situación", dijo en una entrevista con radio La Red.

Lo que sucede es que algunas personas crearon alias similares al oficial que publicó el municipio bahiense, tales como "bahiaporbahia" o "bahIaxbahIa" (sustituyendo las letras "I" por "i" minúsculas), para desviar fondos destinados a los afectados. Otras variaciones del alias oficial, como "bahiaxbaiaa", también circularon en las redes sociales.

ATENTOS RT: HAY UN Alias de @bancoprovincia para recibir donaciones "bahiaXbahia" PERO HAY OTRO "bahiaPORbahia" en @mercadopago que por confusion esta recibiendo dinero.

No sabemos si se trata de una estafa o de una "casualidad".

Siempre que donen tenga en cuenta el usuario… pic.twitter.com/PPR8M2Dn2M — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) March 9, 2025

No sabemos si se trata de una estafa o de una "casualidad".

Siempre que donen tenga en cuenta el usuario… pic.twitter.com/PPR8M2Dn2M — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) March 9, 2025

Otras opciones de donación

Mercado Pago y tres ONG -Fundación Sí, Caritas Argentina y Cruz Roja Argentina- se aliaron para canalizar las donaciones a los afectados a través de la billetera virtual.

Es un proceso rápido y seguro a través del teléfono, siguiendo el paso a paso a continuación:

Ingresar a la app de Mercado Pago.

Buscar el botón Donar en la pantalla principal o en Ver Más.

en la pantalla principal o en Ver Más. Seleccionar la ONG, elegir un monto y abonar con el medio de pago preferido (dinero en cuenta, tarjeta de débito o crédito).

Campaña en Neuquén para ayudar a Bahía Blanca tras la catástrofe

Un grupo de vecinos y trabajadores de Neuquén se encuentra organizando una campaña solidaria para ayudar a las personas afectadas por el devastador temporal en Bahía Blanca.

La iniciativa impulsada por Marcela junto a un grupo de amigos y compañeros de trabajo, busca recolectar ropa, calzado, frazadas, alimentos no perecederos, pañales, medicamentos e insumos de primeros auxilios para llevar directamente a las zonas más afectadas.

A diferencia de otras campañas, este grupo se caracteriza por entregar en mano la ayuda a quienes más lo necesitan, garantizando que cada donación llegue a destino.

Marcela explicó que, aunque llevan años realizando acciones solidarias de manera discreta, esta vez decidieron solicitar ayuda a los medios de comunicación debido a la magnitud de la emergencia. “No somos de publicar lo que hacemos, siempre pedimos colaboración entre conocidos y familiares, pero en esta ocasión la necesidad es impresionante. Por eso, decidimos pedirle ayuda a los medios”, señaló.

"Fue un tsunami": el dramático relato del arquero de Olimpo

Sin dudas, Bahía Blanca tuvo su peor temporal registrado en años. El paso de la tormenta dejó cientos de evacuados, personas desaparecidas y 16 muertos.

En este contexto, la reconstrucción de la ciudad será paso a paso con el objetivo de mitigar los daños provocados.

Matías Ibáñez, arquero de Olimpo, habló sobre su experiencia con el paso de la tormenta. "No sé si llamarla una inundación. Fue un tsunami. Se desbordaron todos los arroyos. A mí me cuesta pedir cosas, pero la gente perdió todo. No sé cómo arrancar a ayudar", expresó.