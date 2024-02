Alerta meteorológica por fuertes tormentas en cuatro provincias: las zonas afectadas

Tormentas.jpg Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, se encuentran baja alerta metereológica por fuertes tormentas durante la jornada de este domingo 18 de febrero. Foto: SMN.

El SMN recomendó a los habitantes de las localidades bajo alerta que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cuáles son las localidades bajo alerta meteorológica por tormentas

Naranja

Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

Amarilla

Tucumán: toda la provincia.

Jujuy: toda la provincia.

Salta: Cachi, La Poma, puna de Los Andes, Molinos, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de Rosario de Lerma, valles de San Carlos, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria.

Catamarca: zona de monte de Andalgalá, zona de monte de Belén, zona de monte de Pomán, zona de monte de Santa María y zona de monte de Tinogasta.