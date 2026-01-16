Alerta naranja: se esperan lluvias de hasta 110 mm y vientos de más de 90 km/h

Se advirtió que se pronostican tormentas acompañadas por intensa actividad eléctrica, granizo y abundante caída de agua.

El SMN emitió en las últimas horas, una serie de alertas que alcanzan nivel amarillo y naranja que se harán sentir con fuerza.

El fin de semana llega con gran inestabilidad climática a diversas partes del país, donde estarán presentes además de las altas temperaturas, intensas lluvias, tormentas y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una serie de alertas que alcanzan nivel amarillo y naranja que se harán sentir con fuerza en al menos 12 provincias durante este vieres 16 de enero.

Según precisó el organismo, gran parte del norte y del Litoral argentino estará bajo condiciones de inestabilidad, con lluvias intensas y tormentas que pueden ser fuertes en varios puntos del país. Mientras que en el sur del país, también se registrará un fuerte fenómeno.

Alerta por tormentas y lluvias de hasta 110 mm

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Y se aclaró que en las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Esta alerta se extenderá en las provincias de Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Formosa y Misiones.

Por otro lado, el organismo nacional emitió otra alerta de nivel naranja, donde el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y fundamentalmente abundante caída de agua.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Estas intensas lluvias afectarán a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes y Tucumán.

Alerta por lluvias y vientos: cuáles serán las zonas afectadas

Asimismo, el SMN confirmó otra alerta amarilla para toda la zona cordillerana de Santa Cruz y la cordillera de Chubut, que serán afectadas durante la mañana y la tarde por lluvias con valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm.

A su vez, ambas provincias se encuentran bajo alerta amarilla por vientos durante todo el día. “El área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local”, detalla el SMN.

Qué dice el pronóstico para este viernes 16 de enero en Neuquén

Para la ciudad de Neuquén y localidades del Alto Valle, el pronóstico para este viernes indica un día con sol radiante y temperaturas máximas alrededor de 33°C. La mínima de la madrugada y la mañana comenzó en torno a los 13°C, lo que permite un comienzo de día más fresco antes del ascenso térmico de la tarde.

El viento se pronostica con intensidad moderada, con ráfagas que podrían superar los 35km/h en algunos períodos de la tarde, especialmente en sectores expuestos.

El predominio de sol y la ausencia de precipitaciones hacen que la sensación térmica durante las horas centrales pueda ser más elevada que la temperatura real, por lo cual se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 17 y mantener adecuada hidratación, sobre todo en actividades prolongadas al aire libre.