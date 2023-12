Alerta por tormentas, granizo y nieve: las 6 provincias afectadas

A su vez, el SMN pintó de color amarillo a las provincias de Entre Ríos y Misiones completas. En Corrientes, la advertencia rige únicamente para localidades del este y noreste, como General Alvear, Paso de los Libres, Santo Tomé e Ituzaingó. Mientras que en La Pampa, para zonas del centro y este provincial, como los departamentos de Santa Rosa, Rancul, Trenel, Chapaleufú, Atreucó y Caleu Caleu.

Alerta metereológica.jpg Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y La Pampa, están bajo alerta de tormenta y granizo. En Tierra del Fuego se espera una intensa nevada.

Para estas áreas, el SMN prevé tormentas, algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos periodos, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. En Entre Ríos, se espera que estos números estén entre 40 y 80 milímetros.

En ese sentido, el organismo meteorológico enumeró una serie de recomendaciones: no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Alerta por nevadas en Tierra del Fuego

El SMN emitió para la mañana de este miércoles otra alerta amarilla por nevadas persistentes para gran parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluyendo Ushuaia y a excepción de una franja costera del norte al sur de la provincia, de cara al Océano Atlántico.

El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El clima para el verano 2024

En su última actualización trimestral -que va desde diciembre de este año hasta febrero de 2024- el SMN notificó que habrá un verano sin tanto calor extremo debido a la baja de la temperatura del océano y a la posibilidad de lluvias más abundantes. Esta disminución de las temperaturas ocurriría especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la costa atlántica.

Desde el SMN, remarcaron que esto podría tener una vinculación con una variable que indica que la temperatura del océano Atlántico en Argentina se mantiene muy fría, a diferencia de lo que está ocurriendo en Brasil, y permitiendo el ingreso de aire fresco y moderando las temperaturas.

No obstante, aún se mantienen los colores que indican, en toda el área central del país, la probabilidad de que haya temperaturas por encima de lo normal, favoreciendo a Buenos Aires, ya que presentaría un tiempo agradable para las vacaciones de verano y sus principales destinos turísticos.

Respecto a las lluvias, el organismo anticipa que el nuevo trimestre de verano estará marcado por precipitaciones por encima de lo normal sobre la región del Litoral, la región norte, Córdoba, San Luis, este de La Pampa y Buenos Aires, incluyendo a la Capital Federal.