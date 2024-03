Alerta por tormentas intensas y viento zonda: las 12 provincias afectadas

En tanto que Corrientes continúa en alerta en todo su territorio tras el intenso temporal que la azotó el fin de semana y que provocó dstrosos y miles de evacuados.

El resto de las provincias también se verán afectadas comprometidas en su totalidad.

Se espera que estas regiones presenten tormentas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros.

Por otra parte, en Chubut rige otra alerta amarilla, en este caso por lluvias fuertes.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento Zonda

Finalmente, la provincia de Mendoza se verá comprometida también por una alerta por viento Zonda, que podrá alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Según informó el organismo nacional, este tipo de fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja.

Viento zonda.jpg El SMN informó que en la provincia de Mendoza rige una alerta por viento Zonda que podrá alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Foto: Google.

Recomendaciones:

-Asegurar los elementos que puedan volarse.

-Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

-No estacionar los vehículos bajo los árboles.

-Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

El Sistema de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja. La verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

La naranja indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

La roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.