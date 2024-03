Alerta por tormentas, vientos y granizo: las siete provincias afectadas

En tanto, algunos lugares de Formosa se encuentran bajo alerta naranja por lluvias y tormentas, "algunas localmente fuertes y severas". Las precipitaciones "estarán acompañadas principalmente por caída de granizo e intensas ráfagas que podrían superar los 90 km/h, abundante caída de agua en cortos períodos, y frecuente actividad eléctrica".

Además, según indicó el organismo, se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm.

Las zonas bajo alerta naranja en la provincia son: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

Cómo estará el clima en CABA

Tras el temporal que azotó Buenos Aires, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores comienza a mejorar y se espera estabilidad y descenso de las temperaturas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se espera el cielo entre parcial y algo nublado, sin precipitaciones. Además, se espera una temperatura de 13° de mínima y 19° de máxima.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El Sistema de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja. La verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

La alerta naranja indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

