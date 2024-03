Temporal en Buenos Aires: un vecino cortó la calle para evitar que se inunde su casa y lo atropelló una camioneta

La situación de máxima tensión se vivió durante la tarde en plena avenida Hipólito Yrigoyen. Allí, los vecinos colocaron cintas en las calles para impedir que los vehículos puedan circular y así evitar que el agua ingrese a las casas. También se quedaron merodeando el lugar para advertir a los que circulan sobre el lugar de esta situación.

En el video que se viralizó por las redes se puede observar como uno de los vecinos, con un palo, discute violentamente con el conductor a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. Este último, quería pasar por esa calle, pese a las advertencias, y generó el enojo de este vecino.

ATROPELLO INUNDACIÓN.mp4

“Ya perdí un montón de cosas, pegá la vuelta para atrás, no te lo digo más”, le dijo. Desde adentro de la Amarok el conductor le contestó. No se tienen precisiones de cuál fue el contenido de ese contrapunto, pero enardeció más todavía al vecino que retrucó: “Te lo pedí bien y no me querés hacer caso, pegá la vuelta”, le gritó.

Mientras el vecino cruzaba por adelante de la camioneta, todavía alterada y con el palo en su mano, el conductor aceleró a toda velocidad, arrastrando al vecino por la calle. El hombre se levantó aparentemente ileso y atinó a correr a su victimario, pero ya era demasiado tarde porque la camioneta se iba a toda velocidad por entre las aguas de la avenida.

Más de 800 evacuados por el temporal

Fuertes tormentas afectaron hoy la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la Provincia, y se estima que hay unas 800 personas evacuadas, anegamientos en varias calles y destrozos, y una mujer murió en el barrio porteño de Recoleta. Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires recomendó "evitar circular" entre las 17 y las 20 porque, según el Servicio Meteorológico, sería "el momento más grave de la tormenta".

Según se informó, durante el temporal que comenzó del martes por la noche, se llegaron a contabilizar aproximadamente 800 evacuados, siendo las localidades de Berisso, Brandsen y Florencio Varela los más afectados. Este miércoles por la tarde, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA alerta rojo por precipitaciones de gran intensidad y vientos superiores a los 100 km/h.

En algunos barrios de la Ciudad ya habían caído más de 100 milímetros, y los cortes de luz afectaban a más de 100 mil usuarios se vieron afectados. En Edenor eran 20.685 los afectados este miércoles por la tarde, mientras que en Edesur 41.478, según datos de la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

temporal buenos aires.jpg Una de las imágenes casi apocalípticas que se pudieron registrar este miércoles durante el temporal.

En tanto, el SMN mantenía alerta naranja por tormentas fuertes para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. El organismo indicó -también- que rige una advertencia de color amarillo para Santiago del Estero, centro de Córdoba y sureste de San Luis.

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por caída de granizo e intensas ráfagas que podrían superar los 90 km/h, abundante caída de agua en cortos períodos, y frecuente actividad eléctrica. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", indica el SMN.

Para mañana jueves se espera un frente frío por la franja central del país, lo que favorece, según el SMN, "el desarrollo de tormentas fuertes en las áreas bajo alerta".

Una mujer falleció en Recoleta

Una mujer falleció en el barrio porteño de Recoleta como consecuencia del temporal de lluvia y viento que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de que se desprendiera una baranda del balcón de un noveno piso e impactara contra ella.

Efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron hasta la calle Arenales al 2800, donde constataron el fallecimiento de la mujer. Los agentes llegaron luego de que ingresaron varios llamados al 911 afirmando que una mujer había resultado herida tras caérsele encima una estructura metálica.

Según los testigos, la víctima bajó de su auto y fue entonces cuando se le cayó la baranda de un departamento del noveno piso. Asimismo, se reportó la voladura del techo de un gimnasio y destrucción de paredes del lugar en la localidad bonaerense de Claypole, al tiempo que se reportan calles inundadas y cortes en el suministro eléctrico en todo el AMBA y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Temporal en el AMBA (1).jpg Una mujer murió en Recoleta por la voladura de una baranda.

La ciudad de La Plata fue una de las más afectadas por el diluvio. Se produjeron inundaciones, hubo autos arrastrados por la corriente y árboles caídos. Por otro lado, usuarios de las redes sociales de Quilmes subieron fotos y videos sobre los anegamientos.

Por otro lado, el servicio del tren sufrió alteraciones en su funcionamiento en distintos ramales y estaciones producto de las complicaciones climáticas.