Alerta en tres provincias por vientos fuertes: ¿Cuándo será la tormenta de Santa Rosa?

Alerta amarilla por vientos: las provincias afectadas

Para esta jornada de domingo rige una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de La Rioja, gran parte de San Luis y el noreste de La Pampa. "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", detalla el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte diario.

Vientos.jpg

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

-Aléjate de casas viejas o en mal estado.

-Evita los muros, techos endebles y ligeros, así como las vallas publicitarias, y si vives cerca de uno mantente alerta

-Aléjate de los árboles ya que las grandes ramas podrían romperse y caer.

-Evita transitar por parques o avenidas arboladas.

-No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.

-Apártate de cableado eléctrico, así como de espectaculares que puedan caer.

-Cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades.

-Tras el paso de vientos fuertes limpia frecuentemente coladeras y desagües para evitar que se tapen con hojas o basura.

¿Cuándo será la tormenta de Santa Rosa?

Los meteorólogos del SMN investigaron la probabilidad de que ocurriera la famosa tormenta de Santa Rosa, la cual está asociada a una creencia popular que la tildaría de ser la peor tormenta del año y que se produciría en torno al 30 de agosto.

Tormenta de Santa Rosa.jpg

La fecha no es fija, debido a que hay quienes consideran que el plazo de tiempo sería entre unos tres o cuatro días antes o después del 30 de agosto. Incluso, otros creyentes afirman que el rango comenzaría dos semanas antes y terminaría dos semanas después del 30.

A raíz de esto, se inició una investigación que comparó los registros asentados en una base de datos del organismo que englobó a todo un siglo, lo cual reveló que “en los 116 años de registro, en 65 oportunidades (56% de los casos) se produjeron tormentas en esas fechas (entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre), aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas y/o abundantes”.

En este sentido, se esperaría que la tormenta de Santa Rosa se produzca durante una ventana de cinco días antes y después del 30 agosto. No obstante, los especialistas apuntaron que la tormenta no se produciría en la Patagonia y en el Noroeste Argentino (NOA), debido a que no es común tener tormentas -lluvia acompañada de actividad eléctrica- en las regiones.