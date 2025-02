Allanaron el departamento de Jésica Cirio y Elías Piccirillo: encontraron 3 millones de dólares

Jésica Cirio, Elías Piccirillo (1).jpg

La causa cuenta con varios testimonios. Entre ellos se encuentra el del expiloto de carreras Juan Manuel Piñeiro, que se encuentra detenido y aseguró que su encarcelamiento es el resultado de una maniobra para evitar el pago de una deuda millonaria. Según su testimonio, la persona detrás de esta supuesta estrategia sería Piccirillo.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo, una pareja en crisis

La pareja viene en crisis desde hace algunos meses y los hechos públicos lo avalan, tanto que semanas atrás protagonizaron un escándalo en un conocido restaurante.

Fue el periodista Juen Etchegoyen quien dio detalles de la crisis de la pareja y el insólito momento que vivió Elías Piccirillo en un conocido restó. “Situación en restaurant top. Elías invitó a una pareja amiga a cenar y Jesica lo dejó plantado, nunca fue", arrancó el periodista.

"Hay un dato muy gracioso. Me dicen que Elías le pidió un plato a Jésica pero como ella nunca fue se terminó yendo con el pescado en la mano. No hay dudas que viven un mal momento. Yo quiero decir que la separación la tengo confirmada del entorno de ella”, agregó.

Mientras que en el programa de espectáculos “Intrusos”, fue Paula Varela quien no solo confirmó la crisis y separación de Jesica Cirio y Elías Piccirillo sino que también reveló la decisión de la rubia de dejar la casa familiar.

"Ambos estaban hasta hace un tiempo en Nordelta, donde tenían su casa familiar, vivían con la hija de Jésica. Me acaban de contar de último momento, que Jésica abandonó la casa por miedo a los allanamientos”, explicó Paula Varela.

"Ahora la causa está en secreto de sumario de Elías, se abriría entre mañana y pasado. Supuestamente me dicen que ella se fue un tiempo, que se habría ido este fin de semana por estos allanamientos que se vienen. Pero él también se habría ido de ese lugar", agregó Paula Varela.

La palabra de Jesica Cirio

En el programa de streaming BONDI, fue Yanina Latorre quien dio detalles de la situación sentimental de la pareja luego de comunicarse con Jesica Cirio a través de mensajes.

"Le escribí a Jesica Cirio Y me dijo que no estaba separada pero sí en crisis", arrancó Yanina. "Me dijo que no tiene nada que ver con las últimas noticias pero que es la primera pelea fuerte que tienen desde que están juntos", agregó sobre la escueta información que recibió de la ex de Insaurralde.