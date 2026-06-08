País La Mañana Amenaza de bomba Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: Luis Caputo estaba en el edificio

Se recibieron llamados con amenazas de bombas. Foto: Noticias Argentinas.

Este lunes pasadas las 15 horas, se llevó a cabo una evacuación de emergencia debido a una amenaza de bomba que se detectó en el Ministerio de Economía de la Nación.

El edificio del Ministerio fue evacuado y el personal de la cartera de Hacienda recibió la orden de desalojar el lugar, en medio del despliegue de un operativo de seguridad. La Comisión Interna del ministerio informó que se recibieron dos llamadas de amenaza de bomba y se dio intervención inmediata a la Policía Federal.

Infobae confirmó que el ministro de Economía Luis Caputo se encontraba en el edificio al momento de la amenaza, ya que estaba reunido con el expresidente de Colombia, Iván Duque.