Amenazas de muerte y "circo ridículo": el duro cruce entre Lilia Lemoine y Myriam Bregman

Luego, la libertaria arremetió contra Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, a quien acusó de "no saber leer". En ese sentido, explicó que ella destacó el estado física de su colega y nunca dijo que no sabía correr, en referencia a la presencia de la legisladora opositora en las afueras del Congreso durante los incidentes.

"Ella no tenía que estar en la plaza, tenía que estar acá tratando la ley. A los diputados se los vota para que traten la ley en el Congreso. Reite Tolosa, reite", dijo.

Luego, denunció amenazas de muerte. "No es algo nuevo, esto viene pasando desde que empecé con la militancia libertario", agregó y repitió que Del Caño es parte de esas prácticas porque los militantes de la izquierda le impedían salir del palacio legislativo.

"No son de izquierda, ni peronistas, Perón no estaba con los terroristas, no vamos a ceder. Ustedes no son gobierno. Si hay heridos es por culpa de ellos, nosotros estamos dentro de la ley", concluyó.

La respuesta de Myriam Bregman

Minutos después, Myriam Bregman pidió un moción de privilegio para responderle a Lemoine. "Muchas veces ha pasado en la historia que las clases dominantes de este país no eligen bien a su personal político, muchas veces ese personal cae en el ridículo, buscan provocación y traen personajes a esta cámara que nos agredieron y tienen causas judiciales", comenzó la legisladora.

Luego dijo que lejos se encuentra su bloque de alimentar ese "circo ridículo" y remarcó que su espacio va a seguir pidiendo por la recuperación de los heridos en la represión del jueves.

"Vamos a seguir peleando con las herramientas que siempre lo hemos hecho. No creo que desde lugares cercanos tal vez a la farándula nos puedan enseñar cómo se pelea la defensa de nuestros derechos. Tratemos de bajar un poco este círculo ridículo", concluyó.