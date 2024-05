Aníbal Fernández, más duro, embiste a La Cámpora

Aníbal Fernández.jpg Aníbal Fernández cruzó a La Cámpora

“Lo que han querido hacer siempre es hacerle sentir el rigor, le hicieron todas las chanchadas que pudieron hacer como se las hicieron a Alberto”, continuó el exministro. “No perdían la oportunidad de tirar piedras, todo el día tirando piedras, si en una se la daban en la frente y caía, lo pateaban en el piso”, añadió, calificando a la Cámpora como una agrupación política “horrorosa”.

En este sentido, afirmó que “el peronismo tiene que darse una discusión para ver cómo pelea la que se viene. Con características del peronismo, no de una visión de alguien que por relaciones de parentesco se afana la lapicera y pone a sus amigos en la lista”. Añadió que seguirá hablando sin importar a quién le pese y se refirió a la exvicepresidenta: “Cuando vos decís esto, a la que estás rozando es a Cristina, entonces nadie se animaba a decir lo que yo estoy diciendo”.

Aníbal Fernández defendió la presidencia de Alberto

Aunque destacó su admiración y respeto por Cristina Kirchner, señaló la responsabilidad de la expresidenta en los ataques que Alberto Fernández sufrió desde su propia fuerza, indicando que Máximo y sus allegados “se han sentido -apañados por Cristina- que eran quizás una fuerza superadora del peronismo”.

Aníbal Fernández

Para Aníbal Fernández, el hijo de Néstor y Cristina ignoró la vieja tradición de “acordar puertas adentro” y se la pasó “pegándole” al gobierno peronista “a la vista de todos”: “Hay un video donde está hablando Axel y detrás de él está Máximo haciendo con la cabeza que no porque él no está de acuerdo, ¿Quién carajo sos?”.

Para Aníbal Fernández, Cristina es responsable

Volviendo a la responsabilidad de Cristina, recalcó que Alberto “fue víctima de un montón de malas leches y de operaciones que le hicieron estos pibes” y agregó: “Me cuesta creer que Cristina no lo supiera. Si Cristina sabe que van a hacer la operación y no dice que no la hagan… porque ahí si Cristina dice que no se hace, no se hace”.

“Si el peronismo no tiene las pelotas para prepararse para dar una batalla contra la Cámpora está terminado”, estableció tajantemente más adelante. Consultado sobre por qué, si realmente no tiene mérito, Máximo está donde está, respondió: “Dice Larralde ‘hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada’”.

Y continuó: “Las cosas que han hecho han sido dañinas. Sacarlo a Fernando Gray de la presidencia del partido solo para que este pibe… es un horror que eso suceda. Nunca tuve mala onda con él ni le tengo bronca, lo que no voy a hacer es callarme”.

Por último, sostuvo que a los dirigentes de la Cámpora “no les interesaba que las cosas salieran bien”. “‘O salen como yo quiero o no salen’, es lo que pasó cuando Máximo renuncia como presidente del bloque: ‘el presidente no quiere hacer lo que yo quiero entonces me voy’”, concluyó.