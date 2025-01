ANMAT prohibió un condimento muy usado en la cocina: ¿de cuál se trata?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la venta en todo el país de un condimento muy utilizado en la cocina de todos los argentinos. El organismo advirtió que el producto es potencialmente peligroso para la salud por no conocerse sus condiciones de elaboración.

La prohibición dispuesta por el organismo rige para "cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento" de ese producto "por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo un número de RNE perteneciente a otro establecimiento y un RNPA inexistente".

De esta manera, entiende el organismo, se trata de "un producto ilegal".

Provenzal.jpg

En el artículo 2 de la medida, la ANMAT prohibió además "la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos el registro sanitario RNPA N° 02-00019, por ser productos falsamente rotulados que utilizan un RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia ilegales".

Por eso, señala el organismo "que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de la población, ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, es que el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea del citado producto; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen el mencionado RNPA".

ANMAT prohibió un famoso chicle para niños

Se trata del popular chicle "Tik Tok" que cobró relevancia gracias a su nombre y al impacto que tiene la red social de los videos en los más chicos.

Chicle Tik Tok.jpg

Según la Disposición 410/2025 publicada en el Boletín Oficial, se prohibió al producción, fraccionamiento y comercialización de "Goma de mascar de diferentes sabores; marca Jennk; nombre de fantasía: Chicle Tik Tok; importador: Leoncio Oscar Flores Rocha" de San Carlos Santa Cruz, Bolivia.

El reclamo fue iniciado por un particular en el Instituto Nacional de Alimentos que anunció que la golosina no cumpliría con la normativa alimentaria vigente. ANMAT, junto al Departamento de Comercio Exterior de Alimentos de la Dirección de Fiscalización y Control del instituto constataron que no constaban antecedentes de registros de importaciones.