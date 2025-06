ANSES: confirman nuevos montos para jubilaciones y asignaciones de julio 2025

El organismo de Seguridad Social informó cuánto cobrarán los jubilados y quienes reciben Pensiones No Contributivas. Quiénes recibirán el bono de julio 2025.

¿Quiénes pueden acceder a las pensiones que otorga ANSES?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) del organismo de Seguridad Social están destinadas a quienes atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad y no tienen un sustento económico propio o no reciben apoyo obligatorio por parte de familiares directos.