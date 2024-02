ANSES: ¿cuánto cobra un jubilado sin aportes en 2024?

Durante el 2023, los argentinos que no cuentan con los 30 años de aportes correspondientes para jubilarse pudieron acceder al beneficio mediante una moratoria previsional de ANSES . Aunque el nuevo Gobierno anunció que planea modificaciones y límites para las moratorias , aquellos que obtuvieron una jubilación sin aportes al adherirse a las moratorias aseguraron su derecho a cobrar el beneficio.

Las personas que se jubilen solicitando la moratoria previsional solo se encuentran habilitadas para cobrar la jubilación mínima. Quien desee acceder a este tipo de jubilación no deberá estar cobrando ninguna jubilación (nacional o provincial), plan social o pensión no contributiva. Si está recibiendo alguno de estos beneficios deberá renunciar al mismo para acceder a este tipo de jubilación sin aportes .

¿Cuánto cobra un jubilado sin aportes 2024?

Un jubilado que no haya completado sus 30 años de aportes y accedió a una jubilación sin aportes a través de una moratoria previsional, cobrará en el mes de febrero 2024 el monto de la jubilación mínima, que fue fijado a fines del año pasado, con el último reajuste. Ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente hasta el próximo reajuste.

A ese monto se le sumará, al igual que en enero, un bono extra de hasta 55 mil pesos para paliar la alta inflación de las últimas semanas, mientras se discute la Ley ómnibus y los cambios que pretende hacer el nuevo Gobierno en la fórmula en que se actualizan los montos de las jubilaciones y pensiones.

¿Cuál es el monto de la jubilación mínima?

Según el decreto 81, el beneficio será para quienes perciban un monto menor o igual a 105.712,61 pesos, que es la jubilación mínima en febrero 2024. Para quienes superen ese monto, el bono extra será igual a la suma necesaria para llegar a $160.712,61.

Fachada ANSES (4).jpg

Hay que tener en cuenta que la moratoria previsional o jubilación sin aportes equivale al haber mínimo y consiste en la adquisición de la jubilación pero con unos descuentos; los cuales son para compensar los años sin aportes.

De esta forma, si te jubilás con la moratoria previsional, tendrás dos descuentos:

Pago de la obra social: se trata de un descuento que se realiza a todas las jubilaciones, no solo en la jubilación sin aporte.

se trata de un descuento que se realiza a todas las jubilaciones, no solo en la jubilación sin aporte. Descuento por la moratoria: es un descuento que se le hace al importe de cada cuota mensual por la moratoria previsional; es decir, un descuento por los años de aportes faltantes.

Con la nueva moratoria previsional, todas las personas que estén en edad jubilatoria (mujeres a partir de los 60 años y hombres a partir de los 65), y que no hayan logrado tener 30 años de aportes podrán acceder a una jubilación mínima. Quienes aún no estén tengan la edad requerida, que estén a menos de 10 años de cumplirla, y que no tengan 30 años de aportes, también podrán entrar en el nuevo plan de pagos que se extiende hasta 120 cuotas.

¿Quiénes pueden acceder a una jubilación sin aportes?

Con la moratoria previsional pueden obtener la jubilación sin aportes quienes no hayan realizado aportes o no tengan los 30 años de aportes completos; ya que el objetivo de la misma es precisamente permitir que el interesado pueda adquirir los años que necesite para jubilarse.

Dentro de dos meses comenzarán a pagar las jubilaciones. Aunque no se hayan completado, es posible sacar una jubilación sin aportes de 30 años.

Sin embargo, existen algunos impedimentos para optar por esta moratoria previsional:

Cobrar alguna jubilación (nacional o provincial), plan social o pensión contributiva: en este caso, tendrás que renunciar a estos para optar por la jubilación sin aportes.

Tener pensión por viudez: si sos beneficiario de este tipo de pensión, tendrás que abonar la moratoria previsional de contado; lo que significa que no podrás acceder al plan de pagos.

Para saber si podés obtener una jubilación sin aportes, tenés la opción de completar un formulario en ANSES, el cual permite conocer tu situación y determinar si podés aplicar.