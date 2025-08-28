ANSES paga por única vez $67.062 en septiembre 2025: requisitos y cómo solicitarlo

Según lo establece la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), esta asignación única -cuyo monto es de $67.062- podrá percibirse en septiembre de 2025 . ¿A quiénes les corresponde y cómo solicitarla?

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) actualiza mes a mes los importes correspondientes a las jubilaciones, pensiones y asignaciones según lo establecido en el Decreto 274/24 (fórmula de movilidad), y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En septiembre de 2025 , la Anses pagará una asignación única , cuyo monto es de $67.062. ¿A quiénes les corresponde y cómo solicitarla ante el organismo previsional ?

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, la Anses otorgará un incremento del 1,9 por ciento en las asignaciones familiares en septiembre de 2025 (en consonancia con la inflación registrada en julio de 2025). En agosto de 2025, el aumento dispuesto por la Anses fue de un 1,62 por ciento.

La asignación única por nacimiento otorgada por la Anses alcanza los $67.062 en septiembre de 2025 . Según el organismo previsional , aquellas personas que pueden recibir el importe correspondiente a esta prestación social deberán cumplir con determinados requisitos:

En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

En el caso de Asignación Universal por Hijo , por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Por otra parte, la Anses subraya que la asignación familiar por nacimiento les corresponde a estas personas:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores por temporada.

Trabajadores rurales.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo.

Para cumplimentar el trámite ante la Anses con el objetivo de percibir el importe correspondiente a la asignación por nacimiento, los interesados deberán reunir la siguiente documentación:

DNI de las madres y/o padres.

DNI del hijo.

Partida de nacimiento del hijo.

Sentencia de adopción.

La Anses también puntualiza que este trámite se puede hacer de manera online a través de atención virtual o bien de forma presencial en una de sus oficinas con turno previo.

Cabe resaltar que las denominadas Asignaciones de Pago Único son prestaciones económicas que se entregan en situaciones específicas, como nacimiento, matrimonio o adopción.

A diferencia de otras prestaciones sociales que se abonan todos los meses a los beneficiarios, las Asignaciones de Pago Único se perciben una sola vez y persiguen apoyar económicamente a las personas en momentos únicos en la vida familiar.