Antecedentes e ingresos a un centro de salud mental: qué se sabe del asesino de la turista brasileña

La mujer murió en plena calle Corrientes tras un repentino ataque. Qué se sabe sobre el hombre que la atacó y se encuentra detenido.

La turista de Brasil se encontraba en el país visitando a su hija.

Una mujer de 69 años fue víctima de un brutal crimen en las últimas horas en Buenos Aires . Fue atacada el pasado jueves en plena calle Corrientes. Un hombre, sin motivo aparente, la golpeó gravemente y aunque fue trasladada por personal del SAME a un hospital, no sobrevivió.

La víctima fue identificada como María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, turista brasilera , quien se encontraba visitando a su hija, Carolina Bizinoto, quien se encuentra estudiando medicina en la Universidad de la Buenos Aires (UBA) .

El sospechoso del mortal ataque fue detenido ese mismo día en avenida Córdoba y Junín , a menos de 15 cuadras del lugar del ataque. De acuerdo con la información oficial, había sido internado en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos , y se había fugado en distintas ocasiones. Ahora quedó acusado de tentativa de homicidio y bajo custodia judicial en el Hospital Borda.

crimen brasilera La mujer brasilera fue atacada en pleno centro de Buenos Aires, el agresor tiene un extenso prontuario y problemas psiquiátricos.

Qué revelaron del asesino de la turista de Brasil

El atacante tiene 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desórdenes en la vía pública. Además, registra varias internaciones en hospitales psiquiátricos, como el Piñero, el Durand y el Borda. Actualmente el asesino vive en situación de calle.

El hombre, de 30 años de edad, quedó detenido y fue trasladado nuevamente al hospital Borda. Está acusado de tentativa de homicidio y a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Dr. Caputo.

Fuentes policiales declararon respecto al ataque e informaron que el agresor no conocía a la víctima y actuó "sin motivo aparente". Testigos aseguraron que la mujer caminaba sola cuando fue sorprendida por el ataque.

Agresión, muerte. La víctima, identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco era jubilada.

Según la reconstrucción de la familia de la víctima, el miércoles 5 de noviembre, la mujer salió a buscar el dinero para pagar el alquiler de la casa de su hija. Fue en ese momento cuando el hombre la atacó. María Vilma cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

"La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño g-1.

Quién era María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco

Nacida en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residente de Goiânia, María Vilma dedicó más de 20 años al servicio público. Se desempeñó en el 10° Juizado Especial Cível y era reconocida por su calidez y compañerismo. “Era muy compañera del equipo, siempre dispuesta a ayudar, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, quien compartió trabajo con ella.

Ahora, la familia de la mujer busca repatriar sus restos para sepultarlos en Brasil. "Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa", dijo Lima. Aún falta que se realice la autopsia de la mujer, que debería hacerse este miércoles, según el diario Metrópoles.