Apuñalaron a una docente para robarle todo su sueldo: le dejaron clavado un cuchillo

Dos menores fueron los protagonistas del brutal robo ocurrido en plena calle, cuando la mujer circulaba en su moto.

Momentos de máxima tensión se vivieron este martes por la noche, cuando dos delincuentes protagonizaron un violento robo contra una docente a la que apuñalaron para robarle su sueldo, y luego escaparon pero le dejaron el cuchillo clavado.

El hecho ocurrió poco antes de las 22 horas, en la intersección de las calles Antártida Argentina y San Lorenzo, en el barrio Oeste en la ciudad de Frías, en Santiago del Estero . La mujer, identificada como Valeria Soledad Vildoza, circulaba en su moto cuando fue interceptada por dos adolescentes de entre 15 y 16 años .

Según relató la víctima, los delincuentes la interceptaron y obligaron a que detenga su marcha. Ambos llevaban capuchas y actuaron con extrema violencia desde el primer momento.

"Me pedían la cartera y me apuntaban con algo en el estómago", relató en diálogo con el diario El Liberal. Mientras uno la amenazaba, otro la atacó en el abdomen. "Ahí le dice a su cómplice: 'Mirá lo que me hiciste hacer'. Luego escaparon", contó.

"Me robaron mi sueldo, era para pagar mis cuentas"

Al momento del ataque, el cuchillo que utilizó el delincuente se quebró y una parte quedó incrustada en el abdomen de la víctima. "No aguanté el dolor y en una ambulancia me llevaron al hospital. Me sacaron la punta del cuchillo, la tenía incrustado dos o tres centímetros”, agregó . "Me robaron 900 mil pesos, mi sueldo, era para pagar mis cuentas”, se lamentó.

robo santiago del estero

Según su propio testimonio, no se trata del primer hecho de inseguridad que sufrió. "Me robaron en casa, luego en la ciclovía. Hace cuatro años me asaltaron también y me cortaron el brazo. El primer robo que sufrí fue en el año 2015", detalló.

En el hospital la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para extraer la hoja del cuchillo que le había quedado incrustada en el abdomen. Los médicos indicaron que el procedimiento se realizó sin complicaciones mayores e indicaron que no existió riesgo significativo para su vida.

Por otro lado, la policía de la ciudad de Frías desplegó un amplio operativo para dar con los responsables del brutal asalto. En ese marco, se analizaron cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los adolescentes involucrados, quienes se dieron a la fuga tras el episodio.

"Espero que no le pase a nadie más. Es difícil seguir después de tantos ataques", concluyó la víctima.

Robo brutal: golpearon y arrastraron a una mujer de los pelos para robarle el auto

Una mujer fue víctima de un brutal robo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, donde un grupo de delincuentes la golpeó, la tiró al piso y la arrastró de los pelos para robarle el auto cuando llegaba a la casa de una amiga. El violento episodio ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El ataque se produjo el jueves cerca de las 13 en la calle Cotagaita al 2100, en el partido de La Matanza. Según se observa en las imágenes, un auto negro se detuvo junto a la víctima y al menos tres delincuentes encapuchados descendieron armados, mientras un cuarto permanecía al volante.