Robo brutal: golpearon y arrastraron a una mujer de los pelos para robarle el auto

El violento ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima terminó en un hospital.

Una mujer fue víctima de un brutal robo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, donde un grupo de delincuentes la golpeó, la tiró al piso y la arrastró de los pelos para robarle el auto cuando llegaba a la casa de una amiga. El violento episodio ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El ataque se produjo el jueves cerca de las 13 en la calle Cotagaita al 2100, en el partido de La Matanza. Según se observa en las imágenes, un auto negro se detuvo junto a la víctima y al menos tres delincuentes encapuchados descendieron armados, mientras un cuarto permanecía al volante.

La mujer intentó escapar corriendo, pero fue rápidamente rodeada por los asaltantes, quienes la tiraron al piso, la golpearon en la cabeza y la arrastraron del cabello sobre el pavimento hasta lograr quitarle el vehículo. Tras el violento ataque, los delincuentes escaparon a toda velocidad y la dejaron tendida en medio de la calle.

brutal robo en la matanza

El testimonio de la amiga de la víctima

Luz, la amiga que esperaba a la mujer en la vivienda, relató que escuchó los gritos y salió a auxiliarla. “Tardé unos minutos en abrir la puerta. Cuando veo por la ventana que estaban agrediéndola, salí para poder ayudarla”, contó.

También detalló que la víctima “había sido golpeada y le dolía la cabeza, le habían pegado con la culata”, y confirmó que fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica por los golpes sufridos.

Tras el robo, los delincuentes abandonaron el auto en el que habían llegado, que terminó chocando contra otro vehículo al quedar sin conductor. Mientras tanto, las autoridades analizan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, que permanecen prófugos.

Otro robo a pocas cuadras

Horas después del violento ataque, se registró un segundo hecho de inseguridad a solo cinco cuadras del lugar, en la esquina de Alvear y Caupolicán. Allí, cuatro delincuentes que se movilizaban en motos asaltaron a otra mujer y le robaron la mochila y sus pertenencias.

El episodio ocurrió cerca de las 18 en una zona transitada y próxima a un colegio. Durante el asalto, la víctima suplicó que no la atacaran, mientras automovilistas tocaban bocina y vecinos intentaban intervenir arrojando objetos para ahuyentar a los motochorros, que finalmente escaparon.

Ambos hechos generaron preocupación entre los vecinos de Ramos Mejía, mientras la Policía trabaja en el análisis de las imágenes y en la búsqueda de los responsables de los ataques.