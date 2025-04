ARCA bloqueará cuentas y tarjetas: ¿Cómo evitar que te afecte?

Una nueva medida conjunta con el Banco Central, se restringirá el acceso a medios de pago para quienes figuren en la lista de "no confiables".

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) lanzó una nueva disposición que impactará de forma directa en el uso de medios de pago digitales y bancarios . En coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se implementarán suspensiones sobre cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales pertenecientes a contribuyentes catalogados como "no confiables".

Quiénes pueden ser afectados y por qué motivos

La inclusión en la lista de contribuyentes "no confiables" responde a ciertos criterios definidos por ARCA. Entre los factores que podrían determinar la suspensión de los medios de pago se encuentran inconsistencias en la información tributaria, ausencia de documentación que justifique operaciones económicas, o la imposibilidad de verificar la autenticidad de los movimientos registrados.

arca-agencia-de-recaudacion-y-control-aduanero-D3D4MQUEIBC45HNOQWDM54OVO4.avif ARCA y el Banco Central implementan nuevas restricciones

Esta calificación no distingue entre usuarios particulares y empresas. Por ejemplo, una persona que declare ingresos que no coincidan con sus consumos, o una pyme que no respalde con facturas sus ventas electrónicas, podría ingresar al listado.

Quienes se vean alcanzados por esta disposición podrían perder acceso inmediato a sus tarjetas de débito, crédito, sistemas prepagos, billeteras digitales y hasta a los pagos por código QR. En los casos más graves, también podrían ser suspendidas las cuentas bancarias hasta que la situación se regularice.

Impacto directo en comercios y procesadores de pago

Los comercios también quedarán bajo la lupa. Aquellos que integren la nómina de "no confiables" verán restringido su acceso a terminales de cobro como los posnet, impidiéndoles recibir pagos electrónicos mientras no solucionen su situación ante el organismo.

Además, las empresas que ofrezcan servicios de procesamiento de pagos electrónicos deberán actualizar sus plataformas para bloquear de forma automática las transacciones originadas en cuentas asociadas a CUITs observados por el fisco.

La normativa establece que estas firmas tienen la obligación de acatar las decisiones de ARCA y realizar los bloqueos de manera inmediata, evitando así que continúen circulando fondos cuya procedencia o justificación no haya sido acreditada.

Cómo regularizar el estado tributario y recuperar los medios de pago

arca estafa.png

Los contribuyentes o empresas afectadas podrán revertir su situación realizando un procedimiento específico ante ARCA. Para ello, deberán ingresar al sitio web oficial del organismo y acceder a la sección "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial". Desde allí podrán iniciar la presentación digital que permitirá al fisco evaluar el caso.

Una vez presentado el descargo, ARCA se comunicará con el contribuyente a través del domicilio fiscal electrónico registrado. Si la información aportada es suficiente y las inconsistencias se subsanan, los medios de pago serán rehabilitados.

Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la política fiscal del país, con un enfoque más riguroso en el control de operaciones sospechosas. Con esta herramienta, el Estado busca cerrar vías de evasión y garantizar un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para los usuarios y comerciantes, será clave mantener en orden su documentación y registros contables para evitar bloqueos inesperados que podrían afectar su actividad cotidiana.