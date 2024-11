Asesor de Milei desestimó que haya atraso cambiario: "Una economía fuerte, tiene moneda fuerte"

En tanto, que en última instancia, hizo alusión al gobierno de Alberto Fernández, indicando que “atrasaba el dólar armando una colosal bicicleta financiera con deuda del BCRA a tasas en 133%. La pregunta es: ¿Hoy existe bicicleta financiera? Respuesta: No. El BCRA ya no tiene deuda remunerada y ya bajó la tasa a 35%”.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png

Ante el cuadro de situación planteado, el jefe de la consultora Econométrica, concluyó que “no se revientan reservas, no se coloca deuda externa y no hay bicicleta financiera porque el BCRA ya no vende deuda remunerada ni dólar futuro”.

De esta manera, expresó: “Muchachos, dejen de delirar con ‘atraso cambiario’. Una economía débil tiene moneda débil. Una economía fuerte, tiene moneda fuerte”. Asimismo, precisó que “este tipo de cambio otorga un salario en dólares en torno a mil dólares, como en el resto de los países de LATAM sin dictaduras ni peronistas”.

El economista destacó los logros de la política económica del Gobierno

Al mismo tiempo, Castineira destacó los frutos de la política económica actual, indicando que: “Ahora hay superávit fiscal, comercial y energético. Se apagó la maquinita, superávit fiscal 2025 está asegurado con o sin presupuesto. Arrancó la inversión privada por primera vez en década y media”.

En este contexto, cuestionó a los economistas y dirigentes políticos que instalan la idea de atraso cambiario afirmando: “Aprendan de lo caro que salió escuchar a los agoreros en 2024. Seguirá muy caro escucharlos en 2025. Valoren su tiempo”.

El análisis del asesor presidencial fue replicado y acompañado con aplausos por el ministro de Economía, Luis Caputo, por la misma red social, mostrando la postura firme del gobierno sobre la dinámica del mercado cambiario mientras aún se mantiene el cepo.

image.png

Un banco internacional es optimista respecto a la economía argentina

Un informe del banco JP Morgan, que calcula un crecimiento del 8,5% en la economía argentina durante el tercer trimestre del año, fue mencionado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca capitalizar la mejora de los indicadores del país.

El reporte también fue posteado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, asesor estrella del futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de muy buena relación con Javier Milei.

Ese reporte ubica entre los “desafíos pendientes” del país a la eliminación del cepo, justamente el nuevo objetivo de Milei y Caputo.

En un escenario de caída del riesgo país y recuperación del valor de los bonos, el JP Morgan elogió al Gobierno por su decisión de “eliminar el déficit fiscal”, y destacó que esa medida llevó a “una marcada reducción de la inflación” y una “próxima recuperación del crecimiento económico”.